Caio Castro diz que já ficou excitado ao gravar novela na Globo

O ator Caio Castro, 30, revelou que já ficou animado durante uma cena sensual na televisão. A declaração foi dada ao programa da atriz Giovanna Ewbank no YouTube.
A brincadeira era apontar verdades com relação à vida pessoal de ambos. Porém, caso algum deles não quisesse responder, teria de pagar uma consequência. No caso, era beber um destilado.
Em um determinado momento, Giovanna perguntou a Castro se ele já havia ficado excitado em cena. E ele resolver abrir o jogo. "Já fiquei, já fiz novela na época com uma pessoa que era minha mulher e fiquei", respondeu.
Embora Caio não tenha dito quem era, sabe-se que em 2013 ele namorada a atriz Maria Casadevall e com ela contracenou na trama de "Amor à Vida". Os personagens Michel e Patricia protagonizavam cenas quentes.
Porém, nem todas as respostas Caio resolveu soltar a verdade. Quando perguntado se estava namorando, ele preferiu beber. Assista ao momento mais abaixo.
Caio Castro é apontado como o novo namorado de Grazi Massafera, 37, porém, apesar dos flagras deles juntos, nunca nenhum dos dois revelou que são um casal oficialmente.
Na gravação do programa "Altas Horas (Globo), de Serginho Groisman, em outubro, o ator Caio Castro derreteu-se diante das câmeras por Grazi e fez uma declaração.
"Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse Caio às câmeras.
No dia 28 de setembro, os dois foram vistos curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos. Nas imagens, compartilhadas, o casal aparece de boné trocando carícias em meio ao público do festival.