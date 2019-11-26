Caio Castro diz que já ficou excitado ao gravar novela na Globo

O ator Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram @famosinhos26

O ator Caio Castro , 30, revelou que já ficou animado durante uma cena sensual na televisão. A declaração foi dada ao programa da atriz Giovanna Ewbank no YouTube.

A brincadeira era apontar verdades com relação à vida pessoal de ambos. Porém, caso algum deles não quisesse responder, teria de pagar uma consequência. No caso, era beber um destilado.

Em um determinado momento, Giovanna perguntou a Castro se ele já havia ficado excitado em cena. E ele resolver abrir o jogo. "Já fiquei, já fiz novela na época com uma pessoa que era minha mulher e fiquei", respondeu.

Embora Caio não tenha dito quem era, sabe-se que em 2013 ele namorada a atriz Maria Casadevall e com ela contracenou na trama de " Amor à Vida ". Os personagens Michel e Patricia protagonizavam cenas quentes.

Porém, nem todas as respostas Caio resolveu soltar a verdade. Quando perguntado se estava namorando, ele preferiu beber. Assista ao momento mais abaixo.

Caio Castro é apontado como o novo namorado de Grazi Massafera , 37, porém, apesar dos flagras deles juntos, nunca nenhum dos dois revelou que são um casal oficialmente.

Na gravação do programa "Altas Horas ( Globo ), de Serginho Groisman, em outubro, o ator Caio Castro derreteu-se diante das câmeras por Grazi e fez uma declaração.

"Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse Caio às câmeras.