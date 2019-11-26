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Carlinhos Maia diz que recusou convite da Globo para 'BBB': 'Sou chato'

Carlinhos Maia admitiu que é chato e que não se vê participando de programas como funciona o reality da Globo 'Big Brother Brasil'; entenda a decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 09:15

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 09:15

O humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia revelou que foi convidado a ser um dos novos integrantes da edição 20 do Big Brother Brasil. A atração, que começa em janeiro do ano que vem, deverá contar com influenciadores digitais importantes do país.
Carlinhos Maia foi procurado, mas não aceitou o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.
Globo quer testar como esses influenciadores vão afetar a sobrevivência do programa e se eles têm potencial para renovar a plateia do programa, atraindo um público ainda mais jovem. A temporada vai de janeiro a abril, com apresentação de Tiago Leifert.

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Maia disse que esse é o terceiro reality para o qual é chamado só em 2019. "Nesse momento não me vejo trancado numa casa. Desejo sorte a quem vai entrar, mas meu sonho eu já realizei com ajuda dos fãs", completou.
Maia ainda brincou sobre a possibilidade de o marido dele entrar. Carlinhos Maia se casou com Lucas Guimarães em maio.
"Reality é mais a cara do meu marido, mas não é minha vibe. Sou apenas torcedor. Se eu entrar lá eu iria querer jogar, fazer patotinha. Sairia logo de cara porque iria brigar com alguém após dar alguma opinião", disse o influenciador.

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