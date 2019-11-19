Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Gloria Maria diz que tumor no cérebro iria 'matá-la a qualquer momento'

Apresentadora deve voltar ao Globo Repórter em até três semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:27

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:27

Gloria Maria passa pro cirurgia Crédito: Agência Brasil
A jornalista Gloria Maria, 70, abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre o tumor no cérebro que ela retirou na segunda (11) por meio de uma delicada cirurgia. Segundo ela, havia uma "bomba-relógio" em sua cabeça que poderia "matá-la a qualquer momento".
"Dividindo com vocês o que realmente aconteceu! Desmaiei na minha casa, do nada, na madrugada de sábado (3). Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei. Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio mostraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento", começou Gloria, em texto publicado por ela mesma no Instagram.
"Estava com uma bomba-relógio já acionada no meu cérebro. Mas Deus, tenho certeza agora, gosta de mim. Operação de guerra. Corrida contra o tempo. Seis horas de cirurgia. CTI. Sobrevivi. Hoje acredito em milagre!", completou a jornalista, ao citar todo o esforço de um médico e sua equipe para o procedimento.

Veja Também

Gloria Maria tem alta após cirurgia de emergência no cérebro

Cirurgia no cérebro: entenda o que causou a internação de Gloria Maria

Gloria Maria passa por cirurgia para retirar tumor no cérebro

Em seguida, Gloria Maria agradeceu às preces, orações e mensagens positivas que recebeu dos fãs nos momentos em que passou apuros. "Obrigada a vocês. Fui salva também pela energia pura e verdadeira que vocês me enviaram. Estou forte, tranquila e feliz. Inúmeras descobertas", afirmou.
Segundo ela, a ideia é que volte em até três semanas para o comando do Globo Repórter (Globo) ao lado de Sandra Annenberg.
Ver essa foto no Instagram

Queridos! Esta foto não tem PRODUCAO. Não tem maquiagem . Não tem luz boa nem filtro. É VIDA!! É para agradecer o amor de todos vocês que torceram por mim neste momento realmente difícil! Não tenho assessoria de imprensa! Texto meu! Direto do meu coração. Dividindo com vocês o que realmente aconteceu! Desmaiei na minha casa , do nada, na madrugada de sábado 3/11. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei. Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio mostraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. Mas o tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar. A primeira ajuda de DEUS. Estava com uma bomba relógio já acionada no meu cérebro. Mas Deus tenho certeza agora gosta de mim. Enviou o mensageiro dr Paulo Niemeyer para me resgatar. Ele montou uma operacao de guerra. Corrida contra o tempo! 6 hs de cirurgia. CTI. Sobrevivi!! Hoje acredito em milagre!! Ainda tenho um caminho a percorrer. Mas estou inteira. Viva!! Nenhuma consequência esta foto uma das minhas filhas fez hoje com todo amor para vocês. Segundo o Dr Paulo Niemeyer em 3 semanas volto ao Globo Reporter!! Do fundo da minha alma quero dizer OBRIGADA a vocês. Fui salva também pela energia pura e verdadeira que vocês me enviaram! Estou forte , tranquila e FELIZ. Inúmeras descobertas! Aprendendo muito. Agradecendo a cada segundo a BENCAO de estar. VIVA!!AMO. VOCES que compartilham só com AMOR. Este espaço!!????????

Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados