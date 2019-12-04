Cid Moreira brinca e Gloria Maria manda apagar vídeo: 'Velha é a mãe'

Gloria Maria e Cid Moreira foram duas das figurinhas de prestígio que estiveram no Rio de Janeiro na noite desta segunda (2) para o lançamento oficial da versão 3D do show "Roberto Carlos em Jerusalém". O dono do "boa noite" mais famoso do Brasil fez um vídeo com a apresentadora do Globo Repórter começando a falar: "Velha amiga".
Em seguida, Gloria parece não ter gostado muito da colocação e brincou: "Olha aqui, volta tudo. Apaga essa porcaria. Velha é a mãe, a avó".
Cid tem sido cada vez mais ativo nas redes sociais e, ao que parece, agora está investindo bastante em postar vídeos no Instagram. O vídeo com a global é mais um dos que estão em seu acervo na web.