Mamma Bruschetta faz nova cirurgia contra câncer no esôfago

Mamma Bruschetta, de 70 anos, será submetida a uma nova cirurgia ainda nesta quarta (4) no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, contra o câncer de esôfago que enfrenta. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou a informação, que foi publicada em primeira mão pelo portal Uol.
Em novembro, Mamma foi submetida ao primeiro procedimento cirúrgico para a retirada do tumor maligno no esôfago e desde o início desta semana está internada para fazer novos exames e, agora, a nova cirurgia.
Segundo informações do Uol, este segundo procedimento vai eliminar 30% das chances que restam de o câncer voltar. Nesta cirurgia, o estômago de Mamma será retirado.