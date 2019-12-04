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Em tratamento

Mamma Bruschetta faz nova cirurgia contra câncer no esôfago

Apresentadora Mamma Bruschetta se submeterá a mais uma cirurgia para retirar estômago após ser diagnosticada com câncer no esôfago
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 09:37

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 09:37

A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
Mamma Bruschetta, de 70 anos, será submetida a uma nova cirurgia ainda nesta quarta (4) no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, contra o câncer de esôfago que enfrenta. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou a informação, que foi publicada em primeira mão pelo portal Uol. 
Em novembro, Mamma foi submetida ao primeiro procedimento cirúrgico para a retirada do tumor maligno no esôfago e desde o início desta semana está internada para fazer novos exames e, agora, a nova cirurgia. 

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Segundo informações do Uol, este segundo procedimento vai eliminar 30% das chances que restam de o câncer voltar. Nesta cirurgia, o estômago de Mamma será retirado. 

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