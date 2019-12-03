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Saúde

Claudia Rodrigues é internada mais uma vez com dores na cabeça

Atriz é portadora de esclerose múltipla. Empresária de Claudia diz que morte é fake news: 'Não vai morrer'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 18:40

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 18:40

Claudia Rodrigues no hospital em abril, quando esteve internada pela última vez Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Claudia Rodrigues, 48, foi internada mais uma vez após sentir fortes dores de cabeça. A atriz, desde o ano 2000, luta contra uma esclerose múltipla. 
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.
De acordo com Adriane Bonato, empresária da artista, Claudia está recebendo a medicação que chegou dos Estados Unidos, mas ainda faltavam duas horas de infusão. No momento, a atriz apresenta muitas dores. "Ela não dormiu nada, chorou muito e tem dores terríveis. Mas estamos esperançosos que hoje [terça-feira, 3] as dores acabem."

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Com relação às notícias de que Claudia Rodrigues teria morrido, a empresária afasta essa possibilidade. "Ela não morreu e não vai morrer, ela luta pela vida e para fazer o Brasil voltar a rir com o humor que faz. É só o que ela quer fazer de novo. E vai fazer em nome de Jesus", ressalta.
Adriane também pede orações para a atriz como tem recebido até agora. "Continuem orando por ela, pois juntos e unidos conseguiremos essa graça."
A luta da atriz Claudia Rodrigues é antiga. Em abril deste ano, voltou a ser internada por conta de complicações da doença que a acomete. Segundo sua assessora e empresária, porém, o quadro piorou após a morte de Lúcio Mauro. Ela e o ator eram amigos de longa data. Lúcio Mauro morreu aos 92 anos.
Em 2017, a atriz passou por um tratamento com célula-tronco, que visava "reiniciar" seu sistema imunológico.

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