Claudia Rodrigues recebe alta após nova internação e exames

Claudia Rodrigues no hospital em abril, quando esteve internada Crédito: Reprodução/Instagram

(Agência Estado) A atriz Claudia Rodrigues recebeu alta médica, neste sábado (19) após ser novamente internada e passar por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela convive com esclerose múltipla desde 2006, doença genética que afeta o sistema nervoso central.

"Vim dizer para vocês que meu cérebro era tão grande que diminuiu e aí encaixou e eu estou de alta. Já, já, eu quero a presença de vocês, eu estarei lá em Curitiba inaugurando o meu teatro, não esqueçam. Um beijo para vocês todos e eu vou beijar 'muuuito' a todos vocês. Obrigada. Deus abençoe", disse ela, brincando no final em referência à personagem Talia, que interpretava no Zorra Total.

Quando foi internada desta última vez, a empresária e amiga da atriz, Adriane Bonato, disse que Claudia estava bem "na medida do possível". No último dia 17, em entrevista ao TV Fama, ela explicou a condição atual da artista. "Ela tinha 176 metros cúbicos de cérebro. Hoje, ela tem 140 metros cúbicos."