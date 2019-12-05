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"O Kama Sutra todo"

Mamma Bruschetta abre o jogo e revela desejo após doença: 'Sexo'

A apresentadora Mamma Bruschetta disse à apresentadora Luciana Gimenez que depois que emagrecer e estiver curada da cirurgia que retirou um tumor do esôfago, quer fazer todas as posições do Kama Sutra, famoso livro milenar de sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 10:05

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 10:05

  Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschettafc
Mamma Bruschetta não teve papas na língua para falar sobre desejos que tem sobre o que quer fazer depois que estiver recuperada das cirurgias às quais se submeteu recentemente. Após o diagnóstico de um tumor no esôfago, a apresentadora já realizou dois procedimentos cirúrgicos
> Mamma Bruschetta faz nova cirurgia contra câncer no esôfago
Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez, quando questionada sobre qual será a primeira coisa que fará quando emagrecer e se recuperar das cirurgias, Mamma não pensou duas vezes antes de ser polêmica e retrucar: "Sexo. O Kama sutra todo. Beijar na boca, que delícia". 

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Mamma também detalhou sobre como será sua vida agora, após uma das cirurgias, em que seu estômago foi retirado: "Os médicos dizem que vou ter uma digestão normal, só vou demorar menos tempo para evacuar. Sem estômago, vou comer menos. Vou passar um bom tempo com dieta líquida. É uma bariatricazinha".

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