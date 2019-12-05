De Mel Maia a Molejo, famosos lamentam a morte de Bunitinho

A morte de Diego de Farias Pinto, o Bunitinho, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5). A webcelebridade foi morta durante uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Morro do Dendê, na Ilha do Governador (RJ). Famoso pelo vídeo "sextou", o humorista ganhou muitas homenagens, inclusive de artistas.
Da atriz Mel Maia ao grupo Molejo, não faltaram postagens de luto. "Te amo muito, irmão. Tenho certeza que você está ao lado de Jesus nosso rei", escreveu Kevin O Chris, que faz show neste fim de semana na Grande Vitória, região onde Diego também já se apresentou.
No post de Kevin, a funkeira Gabily e o grupo Psirico coloraram carinhas tristes.
MC Rebecca comentou no último post do Instagram de Diego: "Descanse em paz".
"Não acredito que isso aconteceu com o Bunitinho. Mano, isso é muito triste. Que DEUS console o coração dos familiares. Que desastre é esse sistema, que desastre", escreveu Buchecha no Twitter, para depois apagar a postagem que teve mil curtidas e mais de 110 retweets.
Quem também se compadeceu da mote de Bunitinho foi o grupo Molejo, dizendo: "Que sua alegria esteja onde estiver".
Mel Maia, que esteve em "A Dona do Pedaço", fez um post relembrando o encontro com Bunitinho.
"Hoje eu acordei com uma notícia muito triste do nosso amigo Bunitinho. Tem muita gente mandando mensagem. Tô muito triste. Hoje o nosso país está muito complicado, tá um clima que você sai de casa e não sabe se vai voltar. Só tenho que falar para vocês aí, jovens de comunidades, de todos os lugares: Hoje é guerra o tempo todo e a gente no meio disso tudo. A gente tenta ser feliz mas...", disse Nego do Borel, no Stories do Instagram.