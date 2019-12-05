Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

De Mel Maia a Molejo, famosos lamentam a morte de Bunitinho

Diego de Farias Pinto foi morto durante ação da Polícia Militar no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 19:22

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 19:22

Amigo dos Famosos: "Bunitinho" ao lado de Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram
A morte de Diego de Farias Pinto, o Bunitinho, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5). A webcelebridade foi morta durante uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Morro do Dendê, na Ilha do Governador (RJ). Famoso pelo vídeo "sextou", o humorista ganhou muitas homenagens, inclusive de artistas.
Da atriz Mel Maia ao grupo Molejo, não faltaram postagens de luto. "Te amo muito, irmão. Tenho certeza que você está ao lado de Jesus nosso rei", escreveu Kevin O Chris, que faz show neste fim de semana na Grande Vitória, região onde Diego também já se apresentou.

Veja Também

Irmã de Ivete Sangalo abre o jogo e diz que irmão morreu de mágoa

Homem morre após tentar comer 50 ovos em desafio na Índia

Morre Walter Mercado, famoso astrólogo do "ligue já", aos 87 anos

No post de Kevin, a funkeira Gabily e o grupo Psirico coloraram carinhas tristes.
MC Rebecca comentou no último post do Instagram de Diego: "Descanse em paz".
"Não acredito que isso aconteceu com o Bunitinho. Mano, isso é muito triste. Que DEUS console o coração dos familiares. Que desastre é esse sistema, que desastre", escreveu Buchecha no Twitter, para depois apagar a postagem que teve mil curtidas e mais de 110 retweets.
Buchecha lamenta a morte de Bunitinho na internet Crédito: Reprodução/Twitter
Quem também se compadeceu da mote de Bunitinho foi o grupo Molejo, dizendo: "Que sua alegria esteja onde estiver".
Mel Maia, que esteve em "A Dona do Pedaço", fez um post relembrando o encontro com Bunitinho.
"Hoje eu acordei com uma notícia muito triste do nosso amigo Bunitinho. Tem muita gente mandando mensagem. Tô muito triste. Hoje o nosso país está muito complicado, tá um clima que você sai de casa e não sabe se vai voltar. Só tenho que falar para vocês aí, jovens de comunidades, de todos os lugares: Hoje é guerra o tempo todo e a gente no meio disso tudo. A gente tenta ser feliz mas...", disse Nego do Borel, no Stories do Instagram.

Confira outras manifestações de artistas à morte de Bunitinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados