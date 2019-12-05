Saiba quem era Bunitinho, o fenômeno da internet morto no Rio

Bunitinho, como era conhecido, protagonizava memes nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar de ter deficiência mental, o humorista de 36 anos fazia participações em eventos, parcerias com empresas e convivia com o meio artístico. Segundo o jornal Extra, seu cachê girava em torno de R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.

Além de famosos como Nego do Borel, Belo e David Brazil, Bunitinho era conhecido pela torcida do Flamengo, principalmente após ter gravado um vídeo ao lado do jogador Rodinei. Confira os principais vídeos do humorista.

A MORTE

Diego Buiu foi baleado durante uma ação do Bope na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após um baile funk realizado no morro do Dendê. Segundo o jornal Extra, a festa seria uma comemoração pelo aniversário do chefe do tráfico na região Marco Vinícius dos Santos, o Chapola.

Bunitinho chegou a ser socorrido para um hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras três pessoas também morreram na ação policial: Jorge Tadeu Sampaio de Oliveira e Jocelino de Oliveira Ferreira Júnior, que estavam no carro com Diego; além de Sidney Antunes Figueiredo, de 36 anos, amigo de Bunitinho, que estava em uma motocicleta.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte. Em reportagem de O Globo, a equipe perícia afirma que Bunitinho e os outros ocupantes não estavam armados durante a ação.

Segundo a PM do Rio, um policial também ficou ferido na ação e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). "Logo na chegada das equipes à comunidade, houve forte ataque dos criminosos, gerando intenso confronto. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram um veículo batido em um poste, com três ocupantes feridos, e também um motociclista ferido", diz o comunicado.

Em postagem no Twitter, o governador Wilson Witzel disse que pediu rigor nas investigações. "Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as quatro mortes", escreveu.