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"Sextou!"

Morto em ação da PM carioca, Bunitinho esteve em Vitória em outubro

O humorista foi a grande atração da festa Pagofunk do Bunitinho em uma casa de shows em Jardim Camburi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 17:16

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 17:16

Famoso da internet, Bunitinho foi morto na madrugada desta quinta (5) Crédito: Reprodução/Facebook
Morto em operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (5), no Morro do Dendê (Zona Norte Carioca), Bunitinho Sextou se apresentou em Vitória há cerca de dois meses. O fenômeno da internet foi a grande atração da festa Pagofunk do Bunitinho, que aconteceu no dia 11 de outubro, na casa noturna London Music, em Jardim Camburi. Na ocasião, também estiveram presentes o Samba Jr., SambaHD, LeqSamba, DJ LCTB, DJ Pedro Schimid, DJ 22 TB e DJ TM de VV.
No dia 8 de outubro, um vídeo no Instagram da London Music (veja acima) mostrava o humorista convidando os fãs para a apresentação na capital capixaba. A casa noturna apagou a postagem na tarde desta quinta (12). 
Bunitinho anuncia, pelas redes sociais, show em Vitória no dia 11 de outubro de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

A MORTE

Diego Buiu, que tinha 36 anos, morreu com um tiro de fuzil na madrugada desta quinta (5), durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Rio de Janeiro. Ele estava dentro de um carro na Rua Catugi, na Ilha do Governador, após participar de um baile funk em comemorações do aniversário de Marco Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico na região.
Segundo o jornal EXTRA, outras três pessoas morreram. Duas das vítimas eram empresários da webcelebridade e estavam dentro do carro com ele. São eles: Jorge Tadeu Sampaio de Oliveira e Jocelino de Oliveira Ferreira Júnior. O terceiro morto é Sidney Antunes Figueiredo, de 36 anos, amigo de Bunitinho, que estava em uma motocicleta.
Em nota, a Polícia Civil carioca informou que Delegacia de Homicídios  instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. Foi realizada uma perícia no local e diligências estão sendo feitas para localizar testemunhas e câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.

REDES SOCIAIS

A morte de Bunitinho foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais durante a tarde desta quinta-feira (5).  Eu sua página no Twitter,  o jornal O Globo afirmou  que uma perícia feita em carro onde Bunitinho foi morto afirma que os ocupantes do veículo não estavam armados.
Muitos internautas culparam a Polícia Militar pela morte, alegando que a abordagem durante a ação não foi feita como deveria.
Pressionado nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro afirmou, também em postagem no Twitter, que a apuração sobre as mortes será "extremamente rigorosa". 
"Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora, não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as quatro mortes".

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Diego viralizou nas redes sociais no ano passado. Ele tinha 400 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no Youtube e já havia participado de programas de televisão e de rádios no Rio de Janeiro. Bunitinho era amigo de muitos famosos, como Nego do Borel e Belo. Uma de suas marcas registradas era a gravação do vídeo "sextou", no qual aparecia comemorando a chegada do fim de semana.

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