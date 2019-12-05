Morto em ação da PM carioca, Bunitinho esteve em Vitória em outubro

Famoso da internet, Bunitinho foi morto na madrugada desta quinta (5) Crédito: Reprodução/Facebook

Morro do Dendê (Zona Norte Carioca), Bunitinho Sextou se apresentou em Vitória há cerca de dois meses. O fenômeno da internet foi a grande atração da festa Pagofunk do Bunitinho, que aconteceu no dia 11 de outubro, na casa noturna London Music, em Jardim Camburi. Na ocasião, também estiveram presentes o Samba Jr., SambaHD, LeqSamba, DJ LCTB, DJ Pedro Schimid, DJ 22 TB e DJ TM de VV. Morto em operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (5), no(Zona Norte Carioca),se apresentou em Vitória há cerca de dois meses. O fenômeno da internet foi a grande atração da festa, que aconteceu no dia 11 de outubro, na casa noturna London Music, em Jardim Camburi. Na ocasião, também estiveram presentes o Samba Jr., SambaHD, LeqSamba, DJ LCTB, DJ Pedro Schimid, DJ 22 TB e DJ TM de VV.

No dia 8 de outubro, um vídeo no Instagram da London Music (veja acima) mostrava o humorista convidando os fãs para a apresentação na capital capixaba. A casa noturna apagou a postagem na tarde desta quinta (12).

Bunitinho anuncia, pelas redes sociais, show em Vitória no dia 11 de outubro de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

A MORTE

Diego Buiu, que tinha 36 anos, morreu com um tiro de fuzil na madrugada desta quinta (5), durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Rio de Janeiro. Ele estava dentro de um carro na Rua Catugi, na Ilha do Governador, após participar de um baile funk em comemorações do aniversário de Marco Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico na região.

Segundo o jornal EXTRA, outras três pessoas morreram. Duas das vítimas eram empresários da webcelebridade e estavam dentro do carro com ele. São eles: Jorge Tadeu Sampaio de Oliveira e Jocelino de Oliveira Ferreira Júnior. O terceiro morto é Sidney Antunes Figueiredo, de 36 anos, amigo de Bunitinho, que estava em uma motocicleta.

Em nota, a Polícia Civil carioca informou que Delegacia de Homicídios instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. Foi realizada uma perícia no local e diligências estão sendo feitas para localizar testemunhas e câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.

REDES SOCIAIS

A morte de Bunitinho foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais durante a tarde desta quinta-feira (5). Eu sua página no Twitter, o jornal O Globo afirmou que uma perícia feita em carro onde Bunitinho foi morto afirma que os ocupantes do veículo não estavam armados.

Perícia em carro onde Bunitinho foi morto afirma que os ocupantes do veículo não estavam armados https://t.co/zOaqYQ0kYJ pic.twitter.com/TCw3rDVp4R — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) December 5, 2019

Muitos internautas culparam a Polícia Militar pela morte, alegando que a abordagem durante a ação não foi feita como deveria.

BUNITINHO NÃO ESTAVA NO CARRO COM TRAFICANTES



Três pessoas foram covardemente assassinadas pelo BOPE. Bunitinho, seu empresário Jorge Tadeu e um amigo. Todos SEM ARMAS. Seus telefones foram ROUBADOS, junto com seus pertences.

Esse é o retrato da Polícia do Rio de Janeiro — Favela News Rio de Janeiro (@favelanewsrj) December 5, 2019

Pressionado nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro afirmou, também em postagem no Twitter, que a apuração sobre as mortes será "extremamente rigorosa".

"Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora, não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as quatro mortes".