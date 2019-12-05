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"Sextou!"

Fenômeno da internet, Bunitinho morre em ação da polícia no Rio

Flamenguista roxo e amigo de famosos, Diego Buiu foi baleado no morro do Dendê, na Zona Norte da capital carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 12:37

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 12:37

"Sextou": Diego Buiu, o Bunitinho, morreu na madrugada desta quinta (5), no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
Sucesso nas redes sociais por conta de seus vídeos de humor, Diego Buiu, conhecido pelos fãs por Bunitinho, morreu baleado na madrugada desta quinta (5) durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro.  O incidente aconteceu durante um baile funk no Morro do Dendê, próximo a Ilha do Governador, Zona Norte da capital carioca.  Além do humorista, mais dois homens ainda não identificados morreram durante a ação. Especula-se que um deles seja o empresário da webcelebridade.
Bunitinho, que é flamenguista roxo e estaria fazendo uma participação especial na festa,  chegou a ser socorrido e levado ao Hospital municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota na manhã desta quinta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso e, por isso, não pode dar mais informações.
Especula-se também que Buiu estaria participando de uma festa de aniversário do traficante Marcos Vinicius dos Santos, o Chapola, chefe da venda de drogas no Dendê. Contudo, a versão não foi confirmada pela polícia.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostraria o humorista cantando durante a festa. Testemunhas afirmam que ele estaria em um carro no momento em que foi atingido pelos disparos. Comenta-se também que a treta se iniciou quando os traficantes começaram a trocar tiros com os policiais que invadiram a comemoração.  A informação também não foi confirmada pela PM do Rio de Janeiro.

SUCESSO

Amigo dos Famosos: "Bunitinho" ao lado de Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram
Bunitinho ficou famoso com o vídeo "sextou", no ano passado. Ele chegou a fazer uma apresentação em Vitória, na festa "Pagode do Bunitinho". 
A reação dos fãs do humorista após a confirmação de sua morte foi imediata. Pelas redes sociais, muitos protestaram contra a ação dos policiais. Alguns chegaram até a afirmar que poderia ter sido um caso de racismo.
A torcida do Flamengo também se manisfestou.
Diego, que tinha 36 anos, viralizou nas redes sociais no ano passado. Ele tinha 400 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no Youtube e já havia participado de programas de televisão e de rádios no Rio de Janeiro.  Bunitinho era amigo de muitos famosos, como Nego do Borel e Belo. Uma de suas marcas registradas era a gravação do vídeo "sextou", no qual aparecia comemorando a chegada do fim de semana.

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