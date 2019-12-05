Fenômeno da internet, Bunitinho morre em ação da polícia no Rio

"Sextou": Diego Buiu, o Bunitinho, morreu na madrugada desta quinta (5), no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu durante um baile funk no Morro do Dendê, próximo a Ilha do Governador, Zona Norte da capital carioca. Além do humorista, mais dois homens ainda não identificados morreram durante a ação. Especula-se que um deles seja o empresário da webcelebridade. Sucesso nas redes sociais por conta de seus vídeos de humor, Diego Buiu, conhecido pelos fãs por Bunitinho , morreu baleado na madrugada desta quinta (5) durante uma ação do) da. O incidente aconteceu durante um baile funk no, próximo a, Zona Norte da capital carioca. Além do humorista, mais dois homens ainda não identificados morreram durante a ação. Especula-se que um deles seja o empresário da webcelebridade.

Bunitinho, que é flamenguista roxo e estaria fazendo uma participação especial na festa, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota na manhã desta quinta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso e, por isso, não pode dar mais informações.

Especula-se também que Buiu estaria participando de uma festa de aniversário do traficante Marcos Vinicius dos Santos, o Chapola, chefe da venda de drogas no Dendê. Contudo, a versão não foi confirmada pela polícia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostraria o humorista cantando durante a festa. Testemunhas afirmam que ele estaria em um carro no momento em que foi atingido pelos disparos. Comenta-se também que a treta se iniciou quando os traficantes começaram a trocar tiros com os policiais que invadiram a comemoração. A informação também não foi confirmada pela PM do Rio de Janeiro.

SUCESSO

Amigo dos Famosos: "Bunitinho" ao lado de Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram

A reação dos fãs do humorista após a confirmação de sua morte foi imediata. Pelas redes sociais, muitos protestaram contra a ação dos policiais. Alguns chegaram até a afirmar que poderia ter sido um caso de racismo.

Mataram o bunitinho na favela do dendê, confundiram com bandido, preto com cabelo loiro, lógico que é bandido, atira, mata, depois a gente pergunta.

Lamentável! — byronnesa (@ByronTeixeira) December 5, 2019

A torcida do Flamengo também se manisfestou.

ACORDEI COM UMA NOTÍCIA MUITO TRISTE.



BUNITINHO ERA FLAMENGUISTA, UM CARA QUE ESTAVA FAZENDO SUCESSO, VIVIA FAZENDO EVENTOS, O DONO DO "SEXTOOOOOOOU, BUNITINN" ELE E SE EMPRESÁRIO FORAM ENCONTRADOS MORTOS NO MORRO DO DENDÊ NESSA MADRUGADA.



DESCANSE EM PAZ BUNITINHO ??? pic.twitter.com/SZQrpAQKBM — FLAMENGAÇO (@_flamengaco) December 5, 2019

Essa semana não tem #SEXTOU ?



Bunitinho, um dos maiores nomes do humor em 2019, responsável por diversos bordões que rodam a internet, foi encontrado sem vida após um show na Ilha do Governador.



Nossos sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/i7wiAKnanY — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) December 5, 2019