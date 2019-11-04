Homem morre após tentar comer 50 ovos em desafio na Índia

Ao ingerir o 42º, ele desmaiou e precisou ser socorrido para o hospital
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 15:34

A quantidade de ovos consumida pode estar associada a morte do indiano Crédito: Pixabay
Agência FolhaPress -  Um desafio levou um homem à morte na cidade de Jaunpur, na Índia. Subhash Yadav, 42, se viu atraído a tentar comer 50 ovos pelo prêmio de 2.000 rupias (cerca de R$ 110).
Aceito o desafio, o homem começou a comer os ovos e ao chegar ao 42º, ele desmaiou. O público que estava ao redor dele o levou para o hospital, mas ele morreu horas depois, segundo noticiou o jornal Gulfnews.  
Os médicos do hospital Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Science afirmam que a causa da morte está ligada com a ingestão dos ovos, mas a família se recusou a comentar o assunto, segundo a polícia local.

