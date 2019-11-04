Candidato a Mister Brasil come 600 ovos para ter corpão

O candidato a Mister Brasil Max Souza revelou aos seus seguidores que pratica uma dieta que inclui mais de 600 ovos por mês para manter o shape em dia. O modelo já falou anteriormente que excluiu o açúcar da sua alimentação para focar apenas no abdômen chapado.
Além disso, o bonitão também é religioso com a academia, passando mais de 6h por dia em treinos e aulas de boxes. As aulas de boxe me ajudam a definir os músculos dos braços, enquanto a dieta de ovos me mante mais leve para fazer as atividades da academia, disse. O número de ovos assusta, mas é normal em casa, completa.
Max é capa da nova edição da revista Beauty Shape lançada neste mês de novembro.