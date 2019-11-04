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Candidato a Mister Brasil come 600 ovos para ter corpão

Max Souza, candidato a Mister Brasil, revelou os segredos para manter o corpão sarado, incluindo 6h por dia de treinos de academia e boxe e 600 ovos por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 11:40

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 11:40

O modelo Max Souza Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
O candidato a Mister Brasil Max Souza revelou aos seus seguidores que pratica uma dieta que inclui mais de 600 ovos por mês para manter o shape em dia. O modelo já falou anteriormente que excluiu o açúcar da sua alimentação para focar apenas no abdômen chapado.
O modelo Max Souza Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
Além disso, o bonitão também é religioso com a academia, passando mais de 6h por dia em treinos e aulas de boxes. As aulas de boxe me ajudam a definir os músculos dos braços, enquanto a dieta de ovos me mante mais leve para fazer as atividades da academia, disse. O número de ovos assusta, mas é normal em casa, completa. 
> Caio Castro revela segredo para ter corpão e viver lutador na novela

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