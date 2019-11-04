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'Trabalhar e estudar é difícil', reflete Maisa ao faltar Enem

Apresentadora Maisa Silva usou as redes sociais para falar de carreira, redação do Enem e ausência na prova na etapa deste domingo (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 11:26

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 11:26

A apresentadora Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa Silva foi ao Twitter neste domingo (3) para falar sobre sua ausência no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na etapa deste primeiro fim de semana. A apresentadora começou: "Gente, muita gente está perguntando porque eu não vou fazer o Enem esse ano e a resposta é bem simples. Na verdade, eu não quero. Não é o momento para mim, nem estou preparada para isso".
A bonita começou na TV aos três anos de idade, passando por apresentações de programas, participação em novelas, trabalhos na publicidade e agora até no cinema ela já está se entrosando mais. "Preciso de um ano longe de estudos acadêmicos. Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo", desabafou.

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