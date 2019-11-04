'Trabalhar e estudar é difícil', reflete Maisa ao faltar Enem

Maisa Silva foi ao Twitter neste domingo (3) para falar sobre sua ausência no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na etapa deste primeiro fim de semana. A apresentadora começou: "Gente, muita gente está perguntando porque eu não vou fazer o Enem esse ano e a resposta é bem simples. Na verdade, eu não quero. Não é o momento para mim, nem estou preparada para isso".
A bonita começou na TV aos três anos de idade, passando por apresentações de programas, participação em novelas, trabalhos na publicidade e agora até no cinema ela já está se entrosando mais. "Preciso de um ano longe de estudos acadêmicos. Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo", desabafou.