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Mãe de Jorge Fernando dorme chorando, diz cuidadora

Hilda Rebello, de 95 anos, passa o dia se lembrando do filho e à noite, quando dorme, pega no sono ao mesmo tempo em que está chorando, revelou sua cuidadora ao jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 10:24

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 10:24

O diretor Jorge Fernando beija sua mãe, a artista Hilda Rebello Crédito: Reprodução/Instagram
Uma semana depois da morte do diretor Jorge Fernando, a mãe dele ainda não conseguiu se recompor da morte do filho. A cuidadora de Hilda Rebello disse ao jornal Extra que a artista demora a dormir e fica chorando. Dona Hilda tem 95 anos. 
"Está difícil porque eles eram muito unidos. Ao ir e voltar das viagens, pedia a bênção da mãe. Ao retornar da Europa, ele disse que estava bem e iria vê-la no dia seguinte. Mas esse dia nunca chegou, e Hilda chora desde então", disse a funcionária ao Extra. 

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"O dia de Hilda se resume a tocar e olhar tudo o que remete a Jorge. Na sala, tem um quadro deles juntos, que ela fica admirando, e não larga um enfeite em forma de capela, dado por ele. Hilda vestiu neste sábado com uma blusa dada pelo filho há anos, que ele gostava de vê-la usando", completou. 

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