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Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciam gravidez

É a quinta vez que Roberto Justus, de 64 anos, será pai; ele e a esposa, Ana Paula Siebert, de 31 anos, anunciaram a gravidez via redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 09:09

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 09:09

Ana Paula Siebert e o marido, o empresário Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram @robertoljustus
Roberto Justus, 64, será pai pela quinta vez. Ele e a esposa, Ana Paula Siebert, 31, anunciaram nas redes sociais, neste domingo (3), que estão esperando seu primeiro bebê juntos.
Em foto compartilhada com os fãs, Justus aparece acariciando a barriga da modelo, que por sua vez está segurando sapatinhos de criança.
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"Que alegria de poder vivenciar mais uma vez um momento como esse", escreveu ele ao lado da imagem. "Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim. E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar é a maior realização de nossa vida. Obrigado, @anapaulasiebert por me proporcionar essa alegria."
Antes disso, ela já tinha ido às redes para celebrar a notícia, publicando a mesma foto, mas com uma mensagem diferente.
"O momento mais feliz da minha vida! Nossa família está crescendo! Sim! Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias desde que escutei seu coraçãozinho bater a primeira vez!"

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"São três meses de tanta alegria que já não sei como vivi sem você por toda a minha vida... Meu bebê amado. Ah, obrigada meu amor @robertoljustus, você me faz a mulher mais feliz desse mundo! Te amamos demais", comemorou.
Vários fãs aproveitaram o momento para parabenizar o casal. Também mandaram mensagens carinhosas a apresentadora Adriane Galisteu e Fabiana Justus, uma das filhas do empresário.

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