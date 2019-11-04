Freddie Mercury estava quase cego antes de morrer, diz Mary Austin

O cantor Freddie Mercury Crédito: Reprodução/Instagram @freddiemercury

Freddie Mercury estava perdendo a visão semanas antes de morrer. A história veio à tona após uma entrevista dada por Mary Austin , 68. Na matéria, a musa inspiradora de canções como "Love of My Life" e principal herdeira do cantor conta como foram os últimos dias do cantor.

"A qualidade de vida dele havia mudado dramaticamente e ele sentia mais dor a cada dia. Ele estava perdendo a visão. O corpo dele enfraquecia a cada nova convulsão", disse Austin em entrevista concedida à revista Ok Magazine nos anos 2000 e só agora encontrada pelos fãs do astro. Ela falou ainda sobre o que chama de "período mais solitário e difícil" da vida dela.

"Eu perdi alguém que achava que seria o meu amor eterno. Quando ele morreu, sentia que havíamos nos casado e trocado votos. E a verdade é que foi o que fizemos, vivemos juntos na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Era impossível deixar Freddie. Só com ele morrendo -- e mesmo assim foi muito difícil".