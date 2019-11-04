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"Período mais solitário e difícil"

Freddie Mercury estava quase cego antes de morrer, diz Mary Austin

Cantor Freddie Mercury morreu em 1991 vítima de uma broncopneumonia, causada pelo vírus da AIDS, HIV, um dia após anunciar que era portador da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 09:04

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 09:04

O cantor Freddie Mercury Crédito: Reprodução/Instagram @freddiemercury
Freddie Mercury estava perdendo a visão semanas antes de morrer. A história veio à tona após uma entrevista dada por Mary Austin, 68. Na matéria, a  musa inspiradora de canções como "Love of My Life" e principal herdeira do cantor conta como foram os últimos dias do cantor.
"A qualidade de vida dele havia mudado dramaticamente e ele sentia mais dor a cada dia. Ele estava perdendo a visão. O corpo dele enfraquecia a cada nova convulsão", disse Austin em entrevista concedida à revista Ok Magazine nos anos 2000 e só agora encontrada pelos fãs do astro. Ela falou ainda sobre o que chama de "período mais solitário e difícil" da vida dela.
> Capixabas viralizam com música de Freddie Mercury e Montserrat Caballé
"Eu perdi alguém que achava que seria o meu amor eterno. Quando ele morreu, sentia que havíamos nos casado e trocado votos. E a verdade é que foi o que fizemos, vivemos juntos na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Era impossível deixar Freddie. Só com ele morrendo -- e mesmo assim foi muito difícil".  
Freddie Mercury morreu em 1991 vítima de uma broncopneumonia, causada pelo vírus da AIDS, um dia após anunciar que era portador da doença.

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