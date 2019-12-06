Vídeo: Thiaguinho cai no choro ao cantar música de Fernanda Souza

O momento, registrado em vídeo, começa com Thiaguinho cantando "Deixa Tudo Como Tá". Em seguida, deixou com a platéia o dever de cantar boa parte da música enquanto chorava em cima do palco e continuou: "A gente não vai errar, não. E se a gente errar. A gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá.

Depois do episódio, em determinado momento da apresentação, o cantor aproveitou para dar um recado para os fãs e disse: "Acontece com todo mundo, mas não deixem de tentar. Logo depois, começou a cantar a música que fez para a ex-esposa: "Ainda bem que te encontrei. Agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem. Do jeito que eu sempre quis.