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No meio do show!

Vídeo: Thiaguinho cai no choro ao cantar música de Fernanda Souza

Cantor Thiaguinho não segurou as lágrimas e começou a chorar assim que cantou a música que fez para a ex-mulher, a atriz e apresentadora Fernanda Souza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 08:43

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 08:43

  Crédito: Reprodução/Instagram @thbarbosa
Será que bateu aquela saudade? Pelo menos é isso o que estão dizendo os fãs que foram ao show de Thiaguinho no último dia 30, em Recife. O cantor participou do show "O Último Samba do Ano" e quando soltou a voz com "Ainda Bem", canção que fez para a ex-esposa, Fernanda Souza, caiu no choro. 
> Em Vitória, Thiaguinho não quis falar de casamento com Fernanda Souza
O momento, registrado em vídeo, começa com Thiaguinho cantando "Deixa Tudo Como Tá". Em seguida, deixou com a platéia o dever de cantar boa parte da música enquanto chorava em cima do palco e continuou: "A gente não vai errar, não. E se a gente errar. A gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá.
Depois do episódio, em determinado momento da apresentação, o cantor aproveitou para dar um recado para os fãs e disse: "Acontece com todo mundo, mas não deixem de tentar. Logo depois, começou a cantar a música que fez para a ex-esposa: "Ainda bem que te encontrei. Agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem. Do jeito que eu sempre quis. 

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