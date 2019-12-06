Evandro Santo fala de abuso sexual na adolescência: 'Algumas vezes'

Ex-Pânico na TV, o humorista Evando Santo - conhecido por interpretar o personagem Christian Pior - decidiu abrir o jogo sobre abusos sexuais que sofreu durante a adolescência. Em entrevista ao Câmera Record, da emissora homônima, ele detalhou o fato, que segundo ele aconteceu "algumas vezes".
"Alguns abusaram de mim, né?! Chegou acontecer algumas vezes", relembrou o famoso, que confidenciou que um dos abusos chegou a acontecer depois que ele fugiu de casa e pediu carona a um desconhecido.
"Já dormi em construção, casa abandonada, em todo lugar. O que nunca aconteceu foi passar fome, até porque quando você é 'cara de pau' descola comida. A pior coisa de estar na rua, eu acho que é o frio. Ou não ter onde dormir", finalizou.