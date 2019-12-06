Evandro Santo fala de abuso sexual na adolescência: 'Algumas vezes'

"Alguns abusaram de mim, né?! Chegou acontecer algumas vezes", relembrou o famoso, que confidenciou que um dos abusos chegou a acontecer depois que ele fugiu de casa e pediu carona a um desconhecido.

"Já dormi em construção, casa abandonada, em todo lugar. O que nunca aconteceu foi passar fome, até porque quando você é 'cara de pau' descola comida. A pior coisa de estar na rua, eu acho que é o frio. Ou não ter onde dormir", finalizou.