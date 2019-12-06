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Desabafo

Evandro Santo fala de abuso sexual na adolescência: 'Algumas vezes'

O humorista ex-Pânico Evandro Santo, dono de Christian Pior, relatou que foi abusado por várias vezes na adolescência, inclusive após fugir de casa e pegar carona com um desconhecido; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 09:20

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 09:20

O humorista Evandro Santo, dono do personagem Christian Pior Crédito: Darlem Fotografia
Ex-Pânico na TV, o humorista Evando Santo - conhecido por interpretar o personagem Christian Pior - decidiu abrir o jogo sobre abusos sexuais que sofreu durante a adolescência. Em entrevista ao Câmera Record, da emissora homônima, ele detalhou o fato, que segundo ele aconteceu "algumas vezes". 
"Alguns abusaram de mim, né?! Chegou acontecer algumas vezes", relembrou o famoso, que confidenciou que um dos abusos chegou a acontecer depois que ele fugiu de casa e pediu carona a um desconhecido. 

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"Já dormi em construção, casa abandonada, em todo lugar. O que nunca aconteceu foi passar fome, até porque quando você é 'cara de pau' descola comida. A pior coisa de estar na rua, eu acho que é o frio. Ou não ter onde dormir", finalizou. 

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