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Desabafo na web

'Descobri ter sido usada', diz Angela Ro Ro sobre traição

A artista não cita nomes, mas em abril ela tinha assumido publicamente namoro com a produtora cultural Veronica Menezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 07:54

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 07:54

A artista Angela Ro Ro
A artista Angela Ro Ro Crédito: Biscoito Fino/Divulgação
A cantora Angela Ro Ro, 70, fez um desabafo nesta terça (30) em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela disse que descobriu ter sido usada e traída. A artista não cita nomes, mas em abril ela tinha assumido publicamente namoro com a produtora cultural Veronica Menezes.
"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto", escreveu.
E na legenda da postagem, ela completou: "Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei." Na mensagem publicada por Angela Ro Ro também estava escrito: "O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão".

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Em outra postagem, cerca de uma hora depois do desabafo, Angela postou uma imagem com o seguinte texto: "Estado civil: evitando problemas".

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