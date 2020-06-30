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Acordes de luto

Orquestra do ES faz música em homenagem a vítimas do coronavírus; ouça

Composta pelo maestro Helder Trefzger, peça clássica usa acordes e artifícios da música para demonstrar indignação por pandemia e celebrar curados da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 19:55

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 19:55

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) Crédito: Marcelo Siqueira
"Elegia Para as Vítimas da Covid-19 é a forma que a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) encontrou de homenagear as famílias enlutadas por perdas que a pandemia do novo coronavírus tem provocado pelo mundo todo. Em aproximadamente cinco minutos de duração, a peça clássica de composição do maestro Helder Trefzger usa acordes e artifícios da música para refletir o crescente número de mortos pela doença e celebrar os que se curaram e saíram dos hospitais.
O regente titular da Oses compôs a música clássica em março deste ano ao assistir, numa reportagem da mídia internacional, um caminhão de caixões passar por uma viela da Itália. A canção, que ganhou clipe feito pela TV Gazeta, já está disponível nas plataformas digitais desde terça (30), data em que o Espírito Santo já ultrapassou as 1,6 mil mortes pela doença.
"O ritmo da marcha fúnebre, discretamente, sublinha o final (da música), em respeito à memória dos que partiram precocemente"
Helder Trefzger - Maestro
No decorrer das estrofes musicais e evolução da canção, o clipe feito em edição especial mostra cenas e imagens de famílias capixabas recebendo kits de higiene, sendo testadas para o novo coronavírus e, até, deixando alas hospitalares sob aplausos. A mídia faz parte do arquivo do Cedoc/A GAZETA.
O maestro também destaca que contou com a ajuda do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, para o início da edição da peça. Cada um dos cinco músicos da orquestra que participa da gravação fez a captação do áudio dentro de suas casas, seguindo as recomendações de isolamento social para o período da pandemia.

A CONCEPÇÃO DA ELEGIA

Elegia é uma denominação que se dá a composições da música clássica que retratam algum momento de tristeza, melancolia, como é o que o mundo está vivendo em meio ao surto da Covid-19. Elegia é uma composição no estilo lamentoso. A que escrevi é dividida em duas partes, explica.

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Na primeira parte, um violino solo apresenta a harmonia da canção e executa uma passagem rica em ímpetos, uma cadência (sequência de acordes que produz uma harmonia específica). Como se fosse um grito de indignação, de horror pelas mortes numerosas. Na segunda parte, os demais instrumentos entram na música e é estabelecido o clima de nostalgia do canto que virá a seguir, completa.
"A inspiração veio do impacto das imagens de caminhões carregando caixões na Itália e dos depoimentos marcantes das famílias enlutadas no Brasil. Musicalmente, a inspiração veio da famosa 'Trenodia para as Vítimas de Hiroshima', obra de 1960 do compositor Krzysztof Penderecki, que representa o horror da guerra. Estudei e analisei essa obra durante minha graduação e lembro que ela me marcou muito"
Helder Trefzger - Maestro
É na parte central da composição que o maestro deu o tom do drama que tem sido acompanhar os números crescentes de mortes e infectados. É como se os instrumentos dialogassem entre si e não acreditassem no que está acontecendo. Nesse momento, transitam por diferentes tonalidades até que atingem o clímax da obra, celebrando a vida das pessoas que conseguiram se recuperar e deixam o hospital. Em seguida, retoma-se o tom lamurioso, justifica.

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