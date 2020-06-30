Orquestra do ES faz música em homenagem a vítimas do coronavírus; ouça

Your browser does not support the video tag.

Na primeira parte, um violino solo apresenta a harmonia da canção e executa uma passagem rica em ímpetos, uma cadência (sequência de acordes que produz uma harmonia específica). Como se fosse um grito de indignação, de horror pelas mortes numerosas. Na segunda parte, os demais instrumentos entram na música e é estabelecido o clima de nostalgia do canto que virá a seguir, completa.

"A inspiração veio do impacto das imagens de caminhões carregando caixões na Itália e dos depoimentos marcantes das famílias enlutadas no Brasil. Musicalmente, a inspiração veio da famosa 'Trenodia para as Vítimas de Hiroshima', obra de 1960 do compositor Krzysztof Penderecki, que representa o horror da guerra. Estudei e analisei essa obra durante minha graduação e lembro que ela me marcou muito"

É na parte central da composição que o maestro deu o tom do drama que tem sido acompanhar os números crescentes de mortes e infectados. É como se os instrumentos dialogassem entre si e não acreditassem no que está acontecendo. Nesse momento, transitam por diferentes tonalidades até que atingem o clímax da obra, celebrando a vida das pessoas que conseguiram se recuperar e deixam o hospital. Em seguida, retoma-se o tom lamurioso, justifica.