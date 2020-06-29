Charlie Puth, Elza Soares e MC Zaac nos lançamentos da semana #42

A semana começa com bons lançamentos no pop como "Girlfriend", de Charlie Puth, e "Stay Gold", do BTS. As canções tem pegada mais leve e menos dançante. Também em ritmo mais devagar, a banda Rajar apresenta "Fim".
Se quer acelerar as coisas, pode colocar "Like That", da Doja Cat, que ganhou clipe após sucesso no TikTok, e depois dançar muito com "Desce pro play", de MC Zaac, Anita e Tyga. Confira a lista que ainda tem lançamentos de Elza Soares e do trio Haim. Confira.
- "FIM" - RAJAR
- Os capixabas da banda Rajar iniciaram 2020 com o lançamento de "Que Vá Tudo Para Inferno", releitura do sucesso de Erasmo Carlos. Agora, eles estão de volta com "Fim", canção fala da perda de um amor. Longe do estilo pop/rock apresentado em canções como a citada anterior e "Vaidade" (2007), a banda traz uma balada ao piano e com cordas. Pelo ritmo, ainda deve vir mais trabalho do grupo que iniciou a carreira em 2005.
- "DESCE PRO PLAY (PA PA PA)" - MC ZAAC, ANITTA E TYGA
- MC Zaac se uniu a Anitta e ao cantor norte-americano Tyga para o novo single. "Desce pro play" mistura o funk com o pop, trazendo bastante a lembrança do hip hop apresentado no início dos anos 2000. Nomes como The Neptunes e Timbaland foram fontes de referência. Com samples de bateria e synths, a ideia é trazer o som do pop que marcou a adolescência do cantor, um pop que mescla profundamente com o hip-hop e o R&B. É como relembrar momentos passados, com um som potente que marcou época. Estou muito contente com essa música. É sempre um prazer trabalhar com Anitta, que é uma grande parceira. E Tyga somou muito, trazendo os detalhes que faltavam para a canção. Além disso, trabalhamos com profissionais incríveis e o resultado ficou demais, do jeito que eu esperava. Tenho certeza de que o público vai adorar, comenta Zaac.
- "ORGULHO" - SABRINA PARLATORE
- A ex-VJ Sabrina Parlatore apresenta seu segundo single de artista na música autoral. Composição de Wilson Simoninha, a balada romântica Orgulho retrata a dualidade entre a razão e o sentimento num relacionamento que chegou ao fim. Eu vou tentar dissimular, pra te mostrar, que eu não estou perdida e o seu amor pra mim é muito pouco, aborda a estrofe inicial em contraponto ao verso final. "Orgulho" chega depois de "Quero Você" como parte do projeto de lançamento de Sabrina. A canção já foi cantada ao vivo por Sabrina numa apresentação ao vivo com o próprio Simoninha, em março de 2019. Confira o resultado de como ficou no estúdio.
- "LIKE THAT" - DOJA CAT FEAT. GUCCI MANE
- Lançada em 2019, a canção de Doja Cat ganhou videoclipe após o sucesso no TikTok. O vídeo é uma mistura de cenas de Doja e uma versão em desenho animado dela. Ao lado de algumas dançarinas, Cat arrasa nos passinhos e veste um look poderoso. E quando chegam os versos de Mane, eles se encontram perto de um carrão e continuam dançando, dando muito close.
- "STAY GOLD" - BTS
- A maior banda de k-pop do mundo apresenta Stay Gold, primeiro single inédito de MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~. O novo projeto é o quarto álbum em japonês do grupo sul-coreano. O disco, que já está em pré-venda, chega no próximo mês com duas faixas inéditas, além de versões em japonês de nove sucessos do septeto, como Boy With Luv, IDOL e FAKE LOVE.
- "GIRLFRIEND" - CHARLIE PUTH
- Charlie Puth traz mais uma faixa com batidas retrô para animar os fãs. Girlfriend é uma baladinha em que o cantor só quer saber de pensar em como seriam os momentos com a crush. O lançamento veio com direito a Puth liberar um número de telefone para conversar com os fãs. Me mandem mensagem: (203) 916-5066, escreveu no Instagram. Confira a canção.
- "HOW YOU LIKE THAT" - BLACKPINK
- O quarteto de superestrelas sul-coreano BLACKPINK está de volta com seu novo single "How You Like That" (YG Entertainment/Interscope Records). No melhor estilo superprodução, o clipe traz as meninas em diversos cenários. A canção pop se mistura ao hip hop e abraça ainda mais sua mensagem para seguir em frente e voar mais alto em qualquer situação.
- "JUÍZO FINAL" - ELZA SOARES
- Elza completou 90 anos há poucos dias e o presente é dos fãs. A cantora apresenta "Juízo Final", narrando a vitória do bem sobre o mal. Como estamos atravessando esse período drástico no Brasil e no mundo, eu quis gravar essa música, que fala do momento em que o bem vence o mal. Uma música clara, além de muito bonita. Fizemos um arranjo rock and roll, gostei muito do resultado
- "DO IT (REMIX)" - TONI BRAXTON E MISSY ELLIOTT
- Dois meses após lançar "Do It", Toni Braxton traz uma versão remixada do single de retorno. A convidada para a versão é Missy Elliott, que traz versos para incorporar a música que fala sobre estar num relacionamento em que você sabe que não deveria estar.
- "SEJA FELIZ" - DOUGLAS LOPES
- Após cantar o "(Novo) Normal", o capixaba aborda a inclusão social em sua próxima música. Segundo Douglas, "Seja Feliz" fala do direito de todos à felicidade. Confira abaixo o resultado, que fica disponível a partir da 0h desta terça-feira (30).
- "ELA TEM PODER" - JONJON E RUAN MARKY
- Depois de atuar somente como DJ e produtor musical, o eterno Jonathan da nova geração volta a soltar a voz em sua nova música, Ela Tem Poder. A parceria com o cantor Ruan Marky chega com lyric video repleto de imagens de clipes de divas internacionais. Em Ela Tem Poder, Jon Jon abusa das muitas influências do funk 150 bpm para dar base à letra de Ruan Marky: Eu sei que ela tem poder e é gostosa / Com aquele biquininho rosa / Veio pronta pra esculachar. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "WOMEN IN MUSIC PT III" - HAIM
- O trio Haim apresenta seu terceiro disco. Women in Music Pt. III é o resultado de faixas lançadas desde julho de 2019, quando apresentaram "Summer Girl". "The Steps", "Gasoline", "I Know Alone", "Now I'm In It" e "Hallelujah" completam a lista de canções já apresentadas pela banda, num total de 16 faixas que compõem o álbum. São canções ensolaradas no ritmo, mas muitas vezes tristes nas letras. Para lançar o disco, elas apresentas "I Don't Wanna", que chega com clipe e tudo. Confira o novo trabalho das irmãs Este, Alana e Danielle Haim.
- "CONQUISTAS - EP 2" - BARÕES DA PISADINHA
- Dando sequência ao projeto Conquistas, os Barões da Pisadinha apresentam a segunda parte do DVD registrado em fevereiro deste ano. Em tempos de festa junina, eles escolheram a canção inédita Festa na Roça como faixa foco do novo EP. Completam o EP, novas versões ao vivo dos sucessos dos Barões Com Ele é Cinema, Comigo é Cama, que ganhará vídeo ao vivo no dia 1º de julho, e Bebezinha, que estreia em formato audiovisual no dia 08 de julho.
- "ELEMENTS" - ELEKFANTZ
- Formado por Daniel Kuhnen e Leo Piovezani, a dupla que dá vida ao renomado duo de música eletrônica Elekfantz, acaba de lançar seu tão aguardado novo segundo álbum de estúdio. Intitulado "ELEMENTS", o projeto produzido por Gui Boratto, traz ao todo 11 músicas no repertório. A maior parte das faixas do álbum nasceu na estrada, durante uma turnê mundial. Considerado mais completo e mais maduro, "ELEMENTS" marca um momento especial na carreira de Daniel e Leo. "Se comparado com o nosso primeiro disco, o 'Dark Tales & Love Songs', ELEMENTS tem músicas mais maduras em termos de letras, arranjos e timbres", revela Leo. Vale lembrar que o disco não é composto só de inéditas. Canções como "Blush", "The Promise" e "WhenWeWere Young" já haviam sido lançadas e engrossam as 11 faixas do disco. "Lançamos este álbum a conta-gotas, sem pressa. Tivemos cinco singles divulgados e todos foram uma escolha em comum. A gente já estava na estrada tocando essas músicas novas, então meio que conseguimos testá-las. Tocávamos nos shows, depois voltávamos para o estúdio para ajeitar algumas partes. Foi um jeito bem gostoso de criar esse disco", explica Leo.
- "DI BOA SESSIONS I" - DI FERRERO
- Di Ferrero apresenta Di Boa Sessions I, primeiro de quatro EPs que serão disponibilizados nas próximas semanas. O projeto ganhou a participação especial de Thiaguinho, com quem Di divide os vocais nas duas faixas apresentadas nesta primeira parte: as versões de Ligação e No mesmo lugar. Ouça abaixo.Nas próximas semanas, Di Ferrero segue com o projeto Di Boa,que trará uma sequência de lançamentos, com músicas inéditas, regravações e mais participações especiais.
- "AZÙ" - BIG UP
- Os músicos Lucas Pierro, Gabriel Geraissati e Ras Grilo são os nomes por trás da banda Big Up, que lançam "AZÙ". Com cinco faixas e produzido por Rafael Tudesco e coproduzido por Gabriel Geraissati, o compilado chegou acompanhado do videoclipe da inédita Luz do Bem. "Filho de Quem", "Terra", "África" e "Pétala" completam o álbum que mistura o pop, rap e o reggae. Por sinal, "Terra" traz participação de Seu Jorge. confira o disco.
- "PRINCÍPIOS (1989-1992)" - MARISA MONTE
- Fechando o projeto "Cinephonia", Marisa Monte traz os registros que tinha em seu acervo de canções e gravações inéditas dos discos "Mais" e "Marisa Monte". Entre eles, novas versões de músicas como Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), do Tim Maia, e Você Não Serve Pra Mim, do Renato Barros. Princípios (1989 1992) Ao Vivo ainda conta com uma gravação da música These Are The Songs, do Tim Maia, que a cantora fez em parceria com Ed Motta.