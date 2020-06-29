Charlie Puth, Elza Soares e MC Zaac nos lançamentos da semana #42

A semana começa com bons lançamentos no pop como "Girlfriend", de Charlie Puth, e "Stay Gold", do BTS. As canções tem pegada mais leve e menos dançante. Também em ritmo mais devagar, a banda Rajar apresenta "Fim".

Se quer acelerar as coisas, pode colocar "Like That", da Doja Cat, que ganhou clipe após sucesso no TikTok, e depois dançar muito com "Desce pro play", de MC Zaac, Anita e Tyga. Confira a lista que ainda tem lançamentos de Elza Soares e do trio Haim. Confira.