Ivete Sangalo, Norah Jones e Gloria Estefan nos lançamentos da semana #40

O Dia dos Namorados inspirou muito os artistas. Vitão, Ivete Sangalo, Kevin O Chris que o diga. Os cantores fizeram canções para comemorar a data e encabeçam a lista de lançamentos da terceira semana de junho.
Além dos três singles, a seleção do Divirta-se destaca o retorno de Gloria Estefan, que apresenta uma canção com "tempero brasileiro". Para fechar, a lista traz alguns EPs e álbuns importantes como o novo de Norah Jones, Paul McCartney e Nando Reis. Confira.
SINGLES
- "FLORES" - VITÃO E LUÍSA SONZA
- Embalados pelo Dia dos Namorados, Vitão lança "Flores" em parceria com Luísa Sonza. A canção sai da zona de conforto de Vitão e aposta no pop de Luísa. "É uma música que eu saí um pouco da caixinha do que eu faço normalmente. Tanto na produção quanto na voz, a gente usou muitas referências gringas e menos brasileiras, diferente do que a gente faz normalmente. Ela tem principalmente bastante referência do Black Eyed Peas que é uma banda que eu sempre ouvi muito, mas nunca tive chance de evidenciar na minha música. Acho que essa é uma música que eu posso abrir uma porta diferente", conta Vitão.
- "LOCALIZEI" - IVETE SANGALO
- Em clima de Dia dos Namorados, Ivete Sangalo lançou a romântica "Localizei". Localizei meu ponto fraco. E como é que vou recusar?, a cantora entoa as primeiras estrofes da composição de Samuel Álan. E segue em um tom doce cantando os versos da canção, embalada por um ritmo latino. Confira o clipe repleto de casais e muito amor.
- "SOLTA" - NATHAN ITABORAHY
- O cantor e compositor mineiro Nathan Itaborahy apresenta o segundo single de seu álbum de estreia, Sentado no Céu, com lançamento previsto para julho, pela Tratore. Solta conta com a participação especial da namorada de Nathan, a cantora Clara Castro, e repercute bem a MPB. Nela, ele retrata a busca por paz em um momento de tormenta pós-eleição 2018, onde o país estava totalmente polarizado. A música contou com a percussão do músico Chico Cabral, tocando tabla indiana, a viola caipira de Gustavo Duarte. "Chegamos em um lugar meio misterioso com o som, em que as texturas se engendram numa sonoridade bem interessante", diz Nathan.
- "PALCO" - SIMONINHA
- Por falar em MPB, o clássico da nossa música "Palco", de Gilberto Gil, ganhou uma releiturade Simoninha. O cover faz parte do projeto Na Minha Quarentena Eu Canto Assim, com lançamentos esporádicos incluindo faixas inéditas. "O refrão 'Fogo eterno pra afugentar / O inferno pra outro lugar/ Fogo eterno pra consumir / O inferno Fora daqui' é como uma prece aos deuses que eu gosto de pedir para que a violência e a falta de compaixão que ora ganham notoriedade em nosso país possam estar bem longe de nós. Então, eu canto sempre para tudo isso: fora daqui", explica.
- "CUANDO HAY AMOR" - GLORIA ESTEFAN
- Gloria Estefan está de volta com um single repleto de tempero brasileiro. Isso mesmo, a estrela global resolveu reinventar seus maiores sucessos com ritmos brasileiros e apresentá-los no disco "Brazil305", que será lançado em 13 de agosto. A primeira música do trabalho é uma das quatro inéditas que irão compor o álbum. "Cuando Hay Amor" chega com clipe e tudo. No vídeo, quisemos destacar os movimentos e canto das baianas, que são importantes representantes históricos da cultura do Samba disse Estefan.
- "A GENTE" - KEVIN O CHRIS
- O funkeiro lançou uma música para o Dia dos Namorados. Na letra, a relação cotidiana de um casal. Contudo, como não poderia deixar de ser, a batida sensual e dançante característica do artista está presente na música, que traz trechos como a gente briga tipo toda hora / a gente faz de tudo pra se ver / a gente vira a madrugada fora / a gente curte o mesmo rolê / às vezes você dá uma surtada / às vezes eu bato várias neuroses / o destino é coisa engraçada. Confira.
- "QUÍMICA PERFEITA" - JONJON E MASTER
- Se muitos casais têm sofrido com a convivência intensa durante a quarentena, Jon Jon e Master relembram o motivo mais simples e nobre que os uniu: o beijo. A ação se tornou o ponto principal da nova música que a dupla chama de trilha sonora dos namorados. "Você e eu / Eu e você / Química perfeita / No beijo, tem tudo a ver / Química perfeita / Na cama, tem tudo a ver", diz o verso do funk.
- "LEARN TO FLY" - SURFACES E ELTON JOHN
- Na sequência do sucesso global de "Sunday Best", que já conta com mais de um bilhão de streams combinados, o duo texano Surfaces acaba de lançar "Learn To Fly". A nova faixa é uma parceria com ninguém menos que Elton John. Os artistas uniram forças para trabalhar em uma música que oferecesse conforto para o momento que o mundo está enfrentando. Eles se encontraram via Zoom e gravaram a canção em que a voz marcante de Elton John se combina ao clima de 'final de semana na praia' de Surfaces para pedir que os fãs mantenham a cabeça erguida e não se preocupem, pois tudo ficará bem.
- "TÉ BOTÉ" - ALOK, AXEL COOPER & STEFY DE CICCO
- A mistura Brasil e Itália resultou numa música que promete animar os momentos de lazer nessa quarentena. Trazendo uma nova releitura repleta de personalidade do hit latino de mesmo nome (música que já acumulou mais de 2 bilhões de views no YouTube), Te Boté mantém os vocais icônicos da faixa original enquanto aumenta os elementos de baixo e de dance music. Confira.
- "HOLY SINNER" - AUDAX FEAT. CAELU
- Por falar em eletrônico, o trio brasileiro Audax se uniu pela quarta vez com Caelu. O resultado é num som mais progressivo, que promete animar os amantes do gênero. "'Holy Sinner' segue para um estilo mais dark e sério. Tentamos buscar sensações diferentes, que não estamos acostumados a lançar, mas gostamos muito. É uma adaptação para o ouvido e para o coração poder produzir músicas mais apropriadas para essa atmosfera de quarentena que estamos vivendo", conta Pedro, do Audax.
ÁLBUNS E EPs
- "ILUSTRE GUERREIRO - AO VIVO" - BIQUINI CAVADÃO
- Biquini Cavada?o lançou no fim de maio "Ilustre Guerreiro - Ao Vivo". O disco e? um registro do show de estreia da turnê da banda, no teatro Bradesco, em Sa?o Paulo, em 2018. O álbum intercala os grandes sucessos da banda com as mu?sicas do disco Ilustre Guerreiro, em homenagem ao padrinho e amigo Herbert Vianna. Assim, Vento Ventania, Ze? Ningue?m e Roda-Gigante se misturaram com Vital e Sua Moto, Mensagem de Amor e Ska. Algumas músicas e Herbert, apresentadas na turnê 2019, também entraram no registro. Confira.
- "O DOUTOR DO BAIÃO - HUMBERTO TEIXEIRA" - VÁRIOS ARTISTAS
- O álbum, que só havia sido editado em formato físico (2005), agora ganha as plataformas digitais, via Biscoito Fino. O trabalho reúne gravações antológicas para grandes clássicos do compositor Humberto Teixeira, que ao lado de Luiz Gonzaga e outros parceiros, criou obras-primas da música popular, como Asa Branca, Baião, Paraíba e tantas outras. No time de intérpretes temos: Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa, Lenine, Rita Beneditto, Zeca Pagodinho, Elba Ramalho, Carmelia Alves e Cordel do Fogo Encantado. Confira as 18 canções.
- "NANDO REIS E ANAVITÓRIA JUNTOS" - NANDO REIS E ANAVITÓRIA
- O duo ANAVITÓRIA se uniu a Nando Reis num EP especial para o último Dia dos Namorados. Com quatro faixas ao vivo, gravadas no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018, o projeto ressalta a magia do amor. São três faixas que formam o projeto comemorativo: "Relicário", "Luz dos Olhos" e "Pra Você Guardei o Amor". Confira.
- "SÓ AS ANTIGAS" - CÉSAR MENOTTI & FABIANO
- De carona no clima de nostalgia musical da quarentena, a dupla César Menotti & Fabiano pegou as músicas que são sucesso nas lives dos irmãos e transformou no disco "Só As Antigas". A faixa de destaque deste projeto, que também conta com canções de outros artistas, é "Pense em Mim", sucesso eternizado originalmente nas vozes de Leandro & Leonardo. Confira a seleção de 16 músicas.
- "EP 02" - KARINAH
- Ganhando destaque aos pouquinhos no universo do samba e pagode, Karinah lançao segundo de quatro EP's que serão lançados até o final do ano. Com três faixas, "EP 02" traz "Melhor Que Nada", em parceria com Sorriso Maroto, e as inéditas "Segundo Encontro" e "Sem Dó".
- "PICK ME UP OFF THE FLOOR" - NORAH JONES
- Norah Jones acaba de lança seu sétimo álbum solo de estúdio. Pick Me Up Off The Floor traz 11 novas canções escritas pela cantora, algumas em parceria com os artistas convidados. As canções são poemas que confrontam a perda e anunciam a esperança. Elas se intercalam no trio de pianos, mesclando estilos musicais, como blues, soul e vários elementos do jazz. "Em cada session que eu fiz, houve canções extra que não lancei. Eu passei os últimos dois anos colecionando essas faixas e acabei me encantando por elas. Eu tinha as versões brutas dessas músicas no meu celular e as ouvia enquanto passeava com o cachorro. As canções ficavam presas na minha cabeça e eu percebi que elas eram atravessadas por um fio surreal. É algo como um sonho delirante que se passa em algum lugar entre Deus, o diabo, o coração, o país, o planeta e eu, declarou Norah Jones sobre o novo projeto.
- "YOUNG BOY" - PAUL MCCARTNEY
- Sir Paul McCartney apresenta o EP Young Boy, contando com a versão remasterizada da canção homônima. Apresentada originalmente em 1997, Young Boy ainda ganhou um novo videoclipe. "Looking For You" e "Oobu Joobu Pt. 1" completam o trabalho. Juntamente com o EP, o eterno Beatle ainda anuncia a pré-venda da reedição do álbum Flaming Pie, que tem lançamento em 31 de julho. O disco foi o décimo lançamento solo de Paul, que traz as participações de Jeff Lynne, Steve Miller, George Martin, Ringo Starr e seu filho, James McCartney, que tocou guitarra na música Heaven on a Sunday.