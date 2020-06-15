Ivete Sangalo, Norah Jones e Gloria Estefan nos lançamentos da semana #40

Ganhando destaque aos pouquinhos no universo do samba e pagode, Karinah lançao segundo de quatro EP's que serão lançados até o final do ano. Com três faixas, "EP 02" traz "Melhor Que Nada", em parceria com Sorriso Maroto, e as inéditas "Segundo Encontro" e "Sem Dó".