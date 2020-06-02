Adriana Calcanhoto, Lady Gaga e Ricky Martin nos lançamentos da semana #38

A primeira semana de junho traz muitas músicas e EPs lançados nos últimos dias de maio. Artistas se inspiraram na quarentena e apresentam trabalhos leves, como Ricky Martin, ou um retrato dos dias, como Adriana Calcanhoto. Em meio a isso, teve volta de Lady Gaga para dançar, assim como as canções de Naiara Azevedo e do trio de poderosos do pagode da Bahia: Parangolé, Harmonia do Samba e Léo Santana. Confira a lista.
- "LEMONS" - ASHLEY TISDALE
- Após ter lançado o terceiro álbum, Symptoms, em 2019, a cantora lança "Lemons". Falando de conflitos internos, a eterna Sharpei de "High School Musical" mostra um pop fresco nas batidas. Confira.
- "PODE JOGAR" - KEVIN O CHRIS
- Kevin O Chris lança seu novo single. Com riffs de guitarra, o pancadão no melhor 150 BPM é bom para a galera dançar. A música traz ainda com vocais melódicos, ampliando a lista de funks com batida forte, ritmada e dançante do artista. Confira.
- "ELA É HIT" - NAIARA AZEVEDO E GREEICY
- Se depender de Naiara Azevedo, ninguém vai ficar parado nessa quarentena! A artista lançou, em parceria com a colombiana Greeicy, a canção "Ela é Hit!. Com uma pegada latina, misturada com o funknejo, a canção faz faz parte do lançamento da versão Deluxe do álbum SIM. A canção chega com clipe captado na gravação do DVD do disco. Confira o clipe e o disco.
- "TILL I COME" - RALK FEAT. MOJJO
- Os DJs Ralk e Mojjo, embalados pelo clima de nostalgia que está super em alta nesse período de quarentena, lançam o remix de 9PM (Till I Come), em uma releitura do clássico da dance music mundial, originalmente do artista alemão ATB. Com vocais da cantora Brenda, a faixa ganhou nova roupagem um pouco mais progressiva por meio de elementos e timbres atuais.
- "MATUTO DE VERDADE" - MANO WALTER
- O sertanejo ostentação cai por terra na nova canção de Mano Walter, que enaltece o interior e a simplicidade. A música chega com clipe gravado, em sua maior parte, na propriedade do cantor, onde ele está com a família durante a quarentena, com o auxílio de apenas um cinegrafista -, cuidando dos cavalos, carregando feno e até dirigindo um trator. Confira.
- "NOSSO RELACIONAMENTO" - ANEZZI E LOURENA
- Já em clima de romance para o Dia dos Namorados, o rapper carioca Anezzi lança o single Nosso Relacionamento, em parceria com a cantora baiana Lourena. A música é a primeira do novo EP do artista - ainda sem data de lançamento - a ser divulgada e chega com uma temática romântica e sonoridade que passeia entre o rap e o R&B. Confira
- "YOU DO YOU" - JASON MRAZ
- Jason Mraz lança "You Do You", sua colaboração com a atriz Tiffany Haddish e a terceira música a ser revelada do disco "Look For The Good", que será lançado dia 19 de junho. A canção captura o amor de Mraz pela carreira de reggae. A música segue Wise Woman, onde de Mraz para as mulheres e para a Mãe Terra, bem como a faixa-título do álbum, Look For The Good, que ultrapassou 8 milhões de streams.
- "QUERO VOCÊ" - SABRINA PARLATORE
- Depois de mostrar seus dotes vocais no "Popstar", da TV Globo, Sabrina Parlatore anuncia "Quero Você". Composta e produzida por Wilson Simoninha, a canção mantém o padrão da voz elegante da ex-VJ da MTV, arrematada por saxofone e cello. Uma gravação acústica com referências da MPB e do jazz da década de 1990 quando Sabrina iniciou a carreira na televisão, define Simoninha. Confira.
- "NEGO DO CÉU" - ANA CLARA
- Dona de uma voz doce e característica, a cantora apresenta "Nego do Céu", segunda faixa do projeto "Bate Bola". O projeto segue na linha quarentena e é todo trazendo samba na voz e violão. Confira o clipe.
- "ESSA QUARENTENA" - JON JON
- O eterno Jonathan da Nova Geração brinca com a carência do povo durante a quarentena, fazendo referência às cantoras pop. Essa Quarentena faz parte do projeto de Jon Jon de se juntar com novos expoentes do funk para fortalecer o segmento. Ruan Marky é um dos compositores de Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, interpretada por MC Livinho e DJ Rennan da Penha, que foi umas das músicas mais executadas de 2019. Confira o lyric video.
ALBUMS E EPs
- "CHROMATICA" - LADY GAGA
- Lady Gaga prometeu e cumpriu: um album totalmente pop farofa para estourar nas pistas de dança. Uma pena chegar na pandemia, mas ótimo para os fãs que estavam entediados em casa. As 16 faixas remetem muito ao pop do fim dos anos 90, chegando até a lembrar uma passagem em seus três primeiros albums "The Fame", "Born This Way" e "Artpop". Destaques para "Rain On Me", com Ariana Grande, "Sour Candy", com Blackpink, "Sine From Above", com Elton John, e "Free Woman". Confira o aclamado álbum.
- "ENCONTRO DE FENÔMENOS" - LÉO SANTANA, HARMONIA DO SAMBA E PARANGOLÉ
- As três maiores potências do pagodão da Bahia se uniram num DVD, cuja primeira parte está entre os mortais. Liderado pelas bandas Harmonia do Samba e Parangolé, além do cantor Léo Santana, "Encontro de Fenômenos" apresenta um grande repertório com cerca de cinco horas de duração. Esta primeira parte conta com sete canções, entre elas "Abaixa que é tiro" e "Open Bar". "O Encontro" é a música de trabalho que chega com clipe, retirado do show do trio. Confira o video e o EP.
- "PAUSA" - RICKY MARTIN
- O cantor lançou o EP de surpresa. "O que você encontrará neste EP é transparência, pureza, romantismo, nostalgia e muita vida", explica Ricky sobre as seis faixas encontradas no trabalho. O EP conta com as colaborações de Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó e Carla Morrison em canções que remetem a um Ricky mais em início de carreira, latino e romântico. Confira.
- "TEMPO DOS SONHOS" - GUILHERME SCHWAB
- Anunciado em agosto de 2019, o EP de Guilherme Schwab chega agora, em meio a pandemia. O ex-integrante da banda Suricato já vinha lançando canções desde o anúncio do trabalho. "Hora e Lugar " e "Vem" estão na lista de cinco músicas com arranjos solares e refrões marcantes. O EP reitera o talento de Guilherme Schwab como autor e intérprete e mostra sua capacidade de traduzir sons para o universo pop. Confira
- "ENQUANTO ESTAMOS DISTANTES" - AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA
- Após três trabalhos inéditos e sucesso da crítica nacional e internacional, o grupo de MPB contemporâneo As Bahias e a Cozinha Mineira, composto por Raquel Virgínia, Assucena Assucena e Rafael Acerbi, lança o EP Enquanto Estamos Distantes. O projeto foi gravado durante a quarentena (cada um em sua casa) e promete balançar os corações e aflorar os sentimentos do Brasil e do mundo, que passam por uma situação tão delicada e sensível. O lançamento do EP vem acompanhado do clipe do single Éramos Chuva, um vídeo gravado de casa com diversos artistas e convidados: Tais Araújo, Débora Nascimento, Lea T, Thelma Assis, entre outros. A ideia do roteiro buscou enaltecer afazeres do dia-a-dia de cada pessoa dentro de casa de forma poética, tocante e sensível. Assista ao clipe e ouça o disco.
- "DOLORES DALA, O GUARDIÃO DO ALÍVIO" - RICO DALASAM
- Rico Dalasam está de volta com um EP de cinco faixas. Elas falam de dor e conforto. Este EP desenha um coração dentro de um corpo preto sul-americano pisando pelas primeiras vezes na vida adulta", resume o cantor. Confira o trabalho.
- "SÓ" - ADRIANA CALCANHOTO
- A cantora apresenta a obra de um trabalho em meio ao ócio da pandemia. "Só" chega como um álbum musical em homenagem a Moraes Moreira. São nove faixas onde ela flerta com o samba e até mesmo o funk. Sim, o "funk da quarentena" se chama "Bunda Le Lê" e tem participação de Dennis DJ. Nele, ela brinca com a palavra "senta", mas não para rebolar. Adriana usa a palavra muito usada nos funks para dizer que é pra sentar e estudar neste período de tempo livre. Confira o trabalho em vídeo ou em apenas áudio.