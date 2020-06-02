Adriana Calcanhoto, Lady Gaga e Ricky Martin nos lançamentos da semana #38

A primeira semana de junho traz muitas músicas e EPs lançados nos últimos dias de maio. Artistas se inspiraram na quarentena e apresentam trabalhos leves, como Ricky Martin, ou um retrato dos dias, como Adriana Calcanhoto. Em meio a isso, teve volta de Lady Gaga para dançar, assim como as canções de Naiara Azevedo e do trio de poderosos do pagode da Bahia: Parangolé, Harmonia do Samba e Léo Santana. Confira a lista.