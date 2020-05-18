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Belo, Charli XCX, Katy Perry e Silva nos lançamentos da semana #36

Gaab, Melim, Norah Jones e outros complementam a lista de músicas que vão incrementar as playlists na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:23

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:23

Grávida, Katy Perry faz ensaio para o clipe de
Grávida, Katy Perry faz ensaio para o clipe de "Daisies" Crédito: Instagram/@katyperry
A semana começa com artistas inspirados. Na última sexta-feira (15), diversos cantores apresentaram seus novos trabalhos e o Divirta-se traz a lista com os mais quentes e de diversos gêneros. Destaque para o single do Jonas Brothers, o esquenta de Katy Perry e Norah Jones para seus novos discos, e os álbuns de Melim e Charli XCX. Confira.
  • "QUEBRANDO O SISTEMA" - GAAB, MC HARIEL E MC DON JUAN
  • Gaab, MC Hariel e MC Don Juan se reúnem para mostrar o cotidiano nas favelas. Na contramão da ostentação, "Quebrando o Sistema" conta uma história onde os artistas são parados pelo comando policial, narrando o preconceito racial e com pessoas de periferia por todo o Brasil. Confira.
  • "JÚPITER" - SILVA
  • Para preparar olançamento do álbum Ao Vivo em Lisboa, que chega no dia 22 de maio, Silva relançou a música "Júpiter". A canção, que faz parte do disco homônimo lançado em 2015, está no álbum gravado durante a última turnê do cantor em Portugal, que traz 16 músicas. Confira a nova versão de "Júpiter".
  • "LEILÃO" - DIEGO E VICTOR
  • A dupla lançou uma versão da música que fez sucesso nas vozes de César Menotti e Fabiano. A canção faz parte do projeto "Verãozinho", que é um esquenta para o novo DVD e conta com 11 músicas, sendo 8 inéditas. Confira.
  • "DO IT" - CHLOE X HALLE
  • As irmãs que ganharam a internet ao fazerem covers de Beyoncé, acabam de lançar um single para esquentar a chegada do disco "Unglory Hour", previsto para 5 de junho. Confira o trabalho que mescla o pop e o R&B.
  • "DAISIES" - KATY PERRY
  • Katy Perry lança o primeiro single de seu quinto álbum de estúdio, que será lançado no próximo dia 14 de agosto. Até o momento, o novo disco não teve o nome divulgado, mas vem sendo chamado pelos fãs de KP5. Produzido em isolamento, o clipe teve suas imagens captadas pela filmmaker Liza Voloshin seguindo as orientações de distanciamento social para garantir a segurança dos envolvidos. Assista.
  • "RETROGRADE" - PEARL JAM
  • Já está disponível o vídeo de animação da música Retrograde, do Pearl Jam. A faixa integra o disco "Gigaton", lançado em março deste ano. O vídeo tem direção de Josh Wakely e produção de Rachel Pinchbeck.
  • "IT'S MY HOUSE (REMIX)" - DIANA ROSS
  • Miss Diana Ross, que vem atualmente trabalhando em um álbum completo, com releituras de seus maiores clássicos virados do avesso, apresenta hoje a versão remix de "It´s My House". Intitulado Supertonic Mixes, o novo álbum chega às plataformas digitais no próximo dia 29 de maio. Enquanto o disco não sai, confira mais este remix.
  • "WERE YOU WATCHING" - NORAH JONES
  • Com o lançamento de seu novo álbum "Pick Me Up Off The Floor" se aproximando, Norah Jones segue apresentando o trabalho. Acaba de ser disponibilizada a canção Were You Watching. A faixa apresenta os vocais e piano de Jones com o baixista Christopher Thomas, o baterista Brian Blade e o violinista Mazz Swift, que também contribui com os vocais de fundo junto com Ruby Amanfu e Sam Ashworth. Jones co-escreveu a música com a poeta Emily Fiskio. O disco tem lançamento previsto para o dia 12 de junho.
  • "LATATA" - (G)I-DLE
  • Sensação do K-Pop, o (G)I-DLE apresenta a versão em inglês do hit Latata. A canção chega para incrementar a chegada da girl band aos EUA. A versão original de "Latata", lançada em 2019, registrou impressionantes 69 milhões de streams no Spotify e supera 153 milhões de visualizações no YouTube. A estreia oficial das meninas nos EUA veio com o lançamento do mini-álbum i trust, que alcançou a primeira posição no ranking geral de álbuns do iTunes em 61 países. Veja a nova versão de "Latata".
  • "SEM LIMITES" - WC NO BEAT FEAT. LUDMILLA E VITÃO
  • WC no Beat mostra que o público pode manter a expectativa alta para o seu próximo álbum, GRIFF, com a nova parceria. Em Sem Limites, ele convida Ludmilla e Vitão para extrapolarem as fronteiras do Rap e do Funk em uma canção dançante, que tem tudo para virar hit. A faixa estreia acompanhada de clipe oficial, registrado antes da quarentena. Confira.
  • "JÁ QUE O SOM NÃO ACABOU / O CANTO DA EMA" - GERALDO AZEVEDO
  • Geraldo Azevedo lança o novo medley, abrindo as portas para o lançamento do novo álbum ao vivo do cantor: "Arraiá de Geraldo Azevedo", gravado no Circo Voador, em 2019. "Já Que o Som Não Acabou / O Canto da Ema" homenageia Jackson do Pandeiro. O disco ao vivo está previsto para sair em junho.

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  • "A CURA TÁ NO CORAÇÃO" - GABRIEL O PENSADOR FEAT. CYNTHIA LUZ
  • Com mensagem de união, Gabriel O Pensador lança A Cura Tá No Coração. A faixa conta com participação de Cynthia Luz e traz um apelo global à solidariedade. Confira.
  • "SAUDADE SUA" - GUSTTAVO LIMA
  • Saudade Sua é o nome da nova canção de Gusttavo Lima. Romântica, a letra tem composição de Thamara Castro, Edson Garcia, Felipe Marins, Paulinha Competti e Luciano Lima. Marcada pelo suave toque do piano aliado ao forte som da guitarra, a produção é assinada por Gusttavo Lima. Confira o clipe.

ÁLBUNS E EPs

  • "XV" - JONAS BROTHERS
  • O Jonas Brothers surpreendeu os fãs na última sexta-feira (15) com o lançamento de "XV". O single vem com duas faixas: "X", que conta com parceria de Karol G, e "Five More Minutes", que já tinha sido apresentada pelos irmãos no Grammy 2020. Confira os lyric videos.
  • "THE LONDON SESSIONS" - TIËSTO
  • Depois de lançar Nothing Really Matters na última semana, o DJ resolveu apresentar todo o repertório do álbum The London Sessions. Composto por 13 faixas, inspiradas e gravadas em Londres, o disco conta com participações de Becky Hill, na faixa lançada na semana passada, Post Malone, na canção "Jackie Chan", Rita Ora e Jonas Blue, na música Ritual; Mabel, na faixa God Is A Dancer e Snoop Dogg, na canção On My California. Confira o novo trabalho do DJ.
  • "ENCONTRO DOS RIOS" - JOÃO BERNARDO
  • Após três discos e viralizar na internet, João Bernardo apresenta seu quarto álbum Encontro dos Rios. O disco conta com nove faixas e a canção que dá nome ao disco  quinta do álbum - ganha destaque com um clipe que tem participação especial de Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana  que marca presença também em Longe Daqui (É Perto De Outro Lugar), a primeira música do CD. Confira o clipe e trabalho repleto de melodias e que mostra um belo passeio pela MPB.
  • "HOW I"M FEELING NOW" - CHARLI XCX
  • Depois de algumas faixas lançadas, Charli XCX apresenta o álbum "How I"m Feeling Now", totalmente produzido durante a quarentena. "Vou usar esse tempo de isolamento para criar um álbum do zero. Usarei apenas as ferramentas que tenho em casa para criar todas as músicas, capas e vídeos. Tudo. Nesse sentido, ele será bem faça você mesmo'", anunciou a britânica há um mês. O trabalho conta com 11 faixas, sendo "claws", "forever" e "i finally undestand", já lançadas. Confira o resultado da quarentena de Charli.
  • "BELO IN CONCERT - Vol. 2" - BELO
  • Belo continua a celebração dos 25 anos de carreira e lança o segundo volume do EP "Belo in Concert". Com 4 faixas, o projeto traz grandes sucessos apresentados em turnê. Os hits passam por "Derê", "Direito de Te Amar" e "O Amor é Mais". Confira.
  • "EU FEAT. VOCÊ" - MELIM
  • O propósito de transmitir positividade, paz, amor, e energia boa é nítido, nesse segundo álbum da banda Melim. Os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo contaram que valeu a pena o retiro musical nos EUA para produzir o material. O material inédito do trio, sob a produção musical de Lelê e Bruno, da Us3 e Malibu, foi dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada Eu Feat. Você, contém oito canções. A segunda parte do álbum será lançada no segundo semestre. Confira.
  • "FRAGMENTOS - PARTE 1" - WANESSA
  • Comemorando oficialmente vinte anos de carreira no dia 11 de outubro de 2020, a cantora programou diversas ações para festejar esse grandioso marco. Depois de sua live, ela lança "Fragmentos, Parte I", que faz parte de 20 ações até a data oficial da comemoração. O EP conta com três faixas inéditas: Incapaz, ao lado de Zezé Di Camargo e Liah Soares, Nem Ela, Nem Eu, em parceria com Cesar Lemos, compositor de seus maiores clássicos do início da carreira e, por fim, Inquebrável, com participação da cantora mexicana María Leon, acompanhado de um videoclipe da mesma canção. Confira o clipe e o EP.

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