Belo, Charli XCX, Katy Perry e Silva nos lançamentos da semana #36

A semana começa com artistas inspirados. Na última sexta-feira (15), diversos cantores apresentaram seus novos trabalhos e o Divirta-se traz a lista com os mais quentes e de diversos gêneros. Destaque para o single do Jonas Brothers, o esquenta de Katy Perry e Norah Jones para seus novos discos, e os álbuns de Melim e Charli XCX. Confira.
- "QUEBRANDO O SISTEMA" - GAAB, MC HARIEL E MC DON JUAN
- Gaab, MC Hariel e MC Don Juan se reúnem para mostrar o cotidiano nas favelas. Na contramão da ostentação, "Quebrando o Sistema" conta uma história onde os artistas são parados pelo comando policial, narrando o preconceito racial e com pessoas de periferia por todo o Brasil. Confira.
- "JÚPITER" - SILVA
- Para preparar olançamento do álbum Ao Vivo em Lisboa, que chega no dia 22 de maio, Silva relançou a música "Júpiter". A canção, que faz parte do disco homônimo lançado em 2015, está no álbum gravado durante a última turnê do cantor em Portugal, que traz 16 músicas. Confira a nova versão de "Júpiter".
- "LEILÃO" - DIEGO E VICTOR
- A dupla lançou uma versão da música que fez sucesso nas vozes de César Menotti e Fabiano. A canção faz parte do projeto "Verãozinho", que é um esquenta para o novo DVD e conta com 11 músicas, sendo 8 inéditas. Confira.
- "DO IT" - CHLOE X HALLE
- As irmãs que ganharam a internet ao fazerem covers de Beyoncé, acabam de lançar um single para esquentar a chegada do disco "Unglory Hour", previsto para 5 de junho. Confira o trabalho que mescla o pop e o R&B.
- "DAISIES" - KATY PERRY
- Katy Perry lança o primeiro single de seu quinto álbum de estúdio, que será lançado no próximo dia 14 de agosto. Até o momento, o novo disco não teve o nome divulgado, mas vem sendo chamado pelos fãs de KP5. Produzido em isolamento, o clipe teve suas imagens captadas pela filmmaker Liza Voloshin seguindo as orientações de distanciamento social para garantir a segurança dos envolvidos. Assista.
- "RETROGRADE" - PEARL JAM
- Já está disponível o vídeo de animação da música Retrograde, do Pearl Jam. A faixa integra o disco "Gigaton", lançado em março deste ano. O vídeo tem direção de Josh Wakely e produção de Rachel Pinchbeck.
- "IT'S MY HOUSE (REMIX)" - DIANA ROSS
- Miss Diana Ross, que vem atualmente trabalhando em um álbum completo, com releituras de seus maiores clássicos virados do avesso, apresenta hoje a versão remix de "It´s My House". Intitulado Supertonic Mixes, o novo álbum chega às plataformas digitais no próximo dia 29 de maio. Enquanto o disco não sai, confira mais este remix.
- "WERE YOU WATCHING" - NORAH JONES
- Com o lançamento de seu novo álbum "Pick Me Up Off The Floor" se aproximando, Norah Jones segue apresentando o trabalho. Acaba de ser disponibilizada a canção Were You Watching. A faixa apresenta os vocais e piano de Jones com o baixista Christopher Thomas, o baterista Brian Blade e o violinista Mazz Swift, que também contribui com os vocais de fundo junto com Ruby Amanfu e Sam Ashworth. Jones co-escreveu a música com a poeta Emily Fiskio. O disco tem lançamento previsto para o dia 12 de junho.
- "LATATA" - (G)I-DLE
- Sensação do K-Pop, o (G)I-DLE apresenta a versão em inglês do hit Latata. A canção chega para incrementar a chegada da girl band aos EUA. A versão original de "Latata", lançada em 2019, registrou impressionantes 69 milhões de streams no Spotify e supera 153 milhões de visualizações no YouTube. A estreia oficial das meninas nos EUA veio com o lançamento do mini-álbum i trust, que alcançou a primeira posição no ranking geral de álbuns do iTunes em 61 países. Veja a nova versão de "Latata".
- "SEM LIMITES" - WC NO BEAT FEAT. LUDMILLA E VITÃO
- WC no Beat mostra que o público pode manter a expectativa alta para o seu próximo álbum, GRIFF, com a nova parceria. Em Sem Limites, ele convida Ludmilla e Vitão para extrapolarem as fronteiras do Rap e do Funk em uma canção dançante, que tem tudo para virar hit. A faixa estreia acompanhada de clipe oficial, registrado antes da quarentena. Confira.
- "JÁ QUE O SOM NÃO ACABOU / O CANTO DA EMA" - GERALDO AZEVEDO
- Geraldo Azevedo lança o novo medley, abrindo as portas para o lançamento do novo álbum ao vivo do cantor: "Arraiá de Geraldo Azevedo", gravado no Circo Voador, em 2019. "Já Que o Som Não Acabou / O Canto da Ema" homenageia Jackson do Pandeiro. O disco ao vivo está previsto para sair em junho.
- "A CURA TÁ NO CORAÇÃO" - GABRIEL O PENSADOR FEAT. CYNTHIA LUZ
- Com mensagem de união, Gabriel O Pensador lança A Cura Tá No Coração. A faixa conta com participação de Cynthia Luz e traz um apelo global à solidariedade. Confira.
- "SAUDADE SUA" - GUSTTAVO LIMA
- Saudade Sua é o nome da nova canção de Gusttavo Lima. Romântica, a letra tem composição de Thamara Castro, Edson Garcia, Felipe Marins, Paulinha Competti e Luciano Lima. Marcada pelo suave toque do piano aliado ao forte som da guitarra, a produção é assinada por Gusttavo Lima. Confira o clipe.
ÁLBUNS E EPs
- "XV" - JONAS BROTHERS
- O Jonas Brothers surpreendeu os fãs na última sexta-feira (15) com o lançamento de "XV". O single vem com duas faixas: "X", que conta com parceria de Karol G, e "Five More Minutes", que já tinha sido apresentada pelos irmãos no Grammy 2020. Confira os lyric videos.
- "THE LONDON SESSIONS" - TIËSTO
- Depois de lançar Nothing Really Matters na última semana, o DJ resolveu apresentar todo o repertório do álbum The London Sessions. Composto por 13 faixas, inspiradas e gravadas em Londres, o disco conta com participações de Becky Hill, na faixa lançada na semana passada, Post Malone, na canção "Jackie Chan", Rita Ora e Jonas Blue, na música Ritual; Mabel, na faixa God Is A Dancer e Snoop Dogg, na canção On My California. Confira o novo trabalho do DJ.
- "ENCONTRO DOS RIOS" - JOÃO BERNARDO
- Após três discos e viralizar na internet, João Bernardo apresenta seu quarto álbum Encontro dos Rios. O disco conta com nove faixas e a canção que dá nome ao disco quinta do álbum - ganha destaque com um clipe que tem participação especial de Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana que marca presença também em Longe Daqui (É Perto De Outro Lugar), a primeira música do CD. Confira o clipe e trabalho repleto de melodias e que mostra um belo passeio pela MPB.
- "HOW I"M FEELING NOW" - CHARLI XCX
- Depois de algumas faixas lançadas, Charli XCX apresenta o álbum "How I"m Feeling Now", totalmente produzido durante a quarentena. "Vou usar esse tempo de isolamento para criar um álbum do zero. Usarei apenas as ferramentas que tenho em casa para criar todas as músicas, capas e vídeos. Tudo. Nesse sentido, ele será bem faça você mesmo'", anunciou a britânica há um mês. O trabalho conta com 11 faixas, sendo "claws", "forever" e "i finally undestand", já lançadas. Confira o resultado da quarentena de Charli.
- "BELO IN CONCERT - Vol. 2" - BELO
- Belo continua a celebração dos 25 anos de carreira e lança o segundo volume do EP "Belo in Concert". Com 4 faixas, o projeto traz grandes sucessos apresentados em turnê. Os hits passam por "Derê", "Direito de Te Amar" e "O Amor é Mais". Confira.
- "EU FEAT. VOCÊ" - MELIM
- O propósito de transmitir positividade, paz, amor, e energia boa é nítido, nesse segundo álbum da banda Melim. Os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo contaram que valeu a pena o retiro musical nos EUA para produzir o material. O material inédito do trio, sob a produção musical de Lelê e Bruno, da Us3 e Malibu, foi dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada Eu Feat. Você, contém oito canções. A segunda parte do álbum será lançada no segundo semestre. Confira.
- "FRAGMENTOS - PARTE 1" - WANESSA
- Comemorando oficialmente vinte anos de carreira no dia 11 de outubro de 2020, a cantora programou diversas ações para festejar esse grandioso marco. Depois de sua live, ela lança "Fragmentos, Parte I", que faz parte de 20 ações até a data oficial da comemoração. O EP conta com três faixas inéditas: Incapaz, ao lado de Zezé Di Camargo e Liah Soares, Nem Ela, Nem Eu, em parceria com Cesar Lemos, compositor de seus maiores clássicos do início da carreira e, por fim, Inquebrável, com participação da cantora mexicana María Leon, acompanhado de um videoclipe da mesma canção. Confira o clipe e o EP.