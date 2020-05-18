Belo, Charli XCX, Katy Perry e Silva nos lançamentos da semana #36

A semana começa com artistas inspirados. Na última sexta-feira (15), diversos cantores apresentaram seus novos trabalhos e o Divirta-se traz a lista com os mais quentes e de diversos gêneros. Destaque para o single do Jonas Brothers, o esquenta de Katy Perry e Norah Jones para seus novos discos, e os álbuns de Melim e Charli XCX. Confira.