Lançamentos da semana #37: Silva, Lady Gaga e Projota trazem novidades

Chegou a hora de atualizar a sua playlist. Nesta semana, entre as novidades do mercado musical, o Divirta-se traz muito pop, reggae, sertanejo, samba e MPB. Destaque para o dueto de Lady Gaga e Ariana Grande e para os discos de Projota e Silva. Confira a lista que preparamos e curta na quarentena.
- "TE AMO SONHANDO" - LUMA DANTTAS
- Marcada pelo suave som do violão e forte toque do piano, "Te amo sonhando" é o single de estreia da nova fase de Luma Danttas, que saiu do forró elétrico para o sertanejo. A canção integra Luma Danttas Autêntico, o EP audiovisual formado por oito músicas, que será lançado em breve. Confira.
- "LO QUE TENGO YO" - LALI
- Após o sucesso de Como Así com o CNCO, que ultrapassou 25 milhões de visualizações no YouTube e alcançou o primeiro lugar nas rádios da Argentina, Lali lançou este novo single. Marcada pela mistura do pop com o reggaeton, a canção é mais uma prévia de seu próximo álbum, que poderemos ver no segundo semestre de 2020. Com um despojado videoclipe com a essência do isolamento, representado por uma das coisas que mais gosta - a dança, ela encontrou uma maneira de chegar a todos com um convite para aprender a coreografia e interagir no mundo digital.
- "RAIN ON ME" - LADY GAGA FEAT. ARIANA GRANDE
- Lady Gaga segue com o projeto de "Chromatica", seu próximo disco, firme e forte. Na última semana, saiu o esperado single "Rain On Me", com participação de Ariana Grande. A canção exalta bastante o pop e conta com um clipe bem colorido, seguindo a linha futurística de "Stupid Love". Confira.
- "FICA BEM" - DETONAUTAS ROQUE CLUBE
- A balada marca o retorno da banda desde "VI", álbum de 2017. A música foi gravada pelos membros da banda, cada um em seu home studio, durante a quarentena. "Fiz esta música no início da quarentena. Cheguei a postar nas redes sociais uma versão violão e voz, no mesmo dia em que criei. As pessoas gostaram tanto que resolvemos gravar com a banda completa. Emociona, arrepia e faz chorar de alegria.", ressalta Tico Santa Cruz. Confira.
- "UNTIL WE MEET AGAIN" - NICK JONAS
- Com o objetivo de angariar fundos para a ONG Feeding America, Nick Jonas apresenta "Until We Meet Again". A música foi escrita pelo cantor em homenagem aos trabalhadores que estão na linha de frente para combater o Covid-19 e seus efeitos. A canção foi apresentada no "The Voice", programa no qual é jurado, junto com o clipe. Confira.
- "POWER" - ELLIE GOULDING
- Ellie Goulding segue divulgando seu novo álbum, ainda sem data de lançamento. A cantora acaba de apresentar a música POWER, um pop romântico para animar a galera na quarentena. Power diz respeito aos relacionamentos no século XXI, como eles agora podem ser ditados pelas mídias sociais, superficialidade e coisas materiais. Confira o clipe.
- "É DESSE JEITO" - PLANTA E RAIZ FEAT. RAPPIN' HOOD
- Um dos maiores nomes da história do reggae brasileiro, a banda Planta & Raiz, acaba de anunciar o single "É desse jeito" com participação especial de Rappin' Hood. Gravada durante a quarentena, a música marca a retomada da parceria entre grupo e rapper após 14 anos do lançamento da faixa "Jovens", do disco "Planta e Raiz Ao Vivo" (2006). Confira o lyric video
- "MASCARADINHA" - TATI ZAQUI E THIAGUINHO MT
- Depois de ter feito sucesso nos challanges do Instagram com o hit Tudo OK, Thiaguinho MT agora quer ganhar o TikTok. Com direito a coreografia para desafios na plataforma digital que mais cresce atualmente, o rapaz se uniu com Tati Zaqui e lançou "Mascaradinha", que já está disponível na biblioteca do app. Junto com isso, vem um clipe gravado com o layout do app. O lance agora é hitar. Confira.
- "TÚ Y YO" - DULCE MARÍA
- A ex-RBD lança uma balada romântica, que vai compor o álbum "Origen", ainda sem data. Segundo Dulce, a canção foi escrita há 10 anos para seu primeiro álbum solo "Extranjera". Confira o lyric video.
ÁLBUNS E EPs
- "AO VIVO EM LISBOA" - SILVA
- Depois da fase axé e carnaval, Silva volta para a fase intimista da MPB. O capixaba lança "Ao Vivo em Lisboa", registro de sua turnê por Portugal. No repertório, de 14 músicas, canções como "Júpiter" - que teve lyric video lançado na semana passada -, "Infinito Particular", "A Cor é Rosa" e "Beija Eu". Confira.
- "CINE ODEON" - PRISCILA TOSSAN
- Direto do The Voice Brasil, Priscila Tossan apresenta seu segundo EP da carreira, o primeiro sob o selo da Universal Music. "Cine Odeon" compila cinco faixas inéditas que apresentam a artista em uma fase mais madura musicalmente, as autorais Iceberg (ao lado de Danilo Dias, Feijão e William Bruno) e Quanto tempo faz (Priscila Tossan), além das canções Vida (Danilo Dias), Veja só (Danilo Dias e Feijão) e a faixa-título, composta por Aline Coutinho, Vitin e Eduardo Martins, que também ganhou um videoclipe. Confira abaixo o video e o disco.
- "DEDICATED SIDE B" - CARLY RAE JEPSEN
- O quinto álbum da dona do eterno hit "Call Me Maybe" é uma espécie de continuação de seu álbum "Dedicated", que alcançou o Top 20 da Billboard 200, em 2019. Composto por 12 faixas, selecionadas entre mais de 200, o disco é repleto de músicas pop para dançar. "Dedicated Side B" foi comemorado pela cantora nas redes sociais. "Então, sim, houve boatos e eu sou ruim em guardar segredos. O lado B do Dedicated' saiu e eu não poderia estar mais emocionada em compartilhar essas músicas. Espero que faça vocês dançarem! Obrigado por toda a alegria que vocês compartilharam comigo neste último ano em turnê. Lhes devo uma... e espero que vocês gostem dos álbuns. E só para ficar registrado, eu amo todos vocês. O disco chega com o lyric video da canção que abre o disco. Confira "This love isn't crazy" e o álbum completo.
- "JOGANDO EM CASA - Ed. 3" - VOU PRO SERENO
- Vou Pro Sereno traz Mumuzinho e Parangolé na terceira edição do DVD "Jogando em Casa". Contando com 6 faixas, um dos destaques é nova versão do grupo para a música "Bye Bye, sucesso do início dos anos 90. Além de Bye Bye, completam esta terceira edição as músicas Psicografo, com participação do Mumuzinho, Quando o Mal Virar Mel, a autoral e inédita Sagrada Família, Estrela do Céu / Amor a Favela e o medley com músicas de Dorival Caymmi, Art Popular, Riachão e Caetano Veloso, com participação de Tony Salles, do Parangolé, Eu Não Tenho Onde Morar / Amor de Matar / Cada Macaco no seu Galho (Chô Chuá) / Samba da Minha Terra / Marinheiro Só. Confira o clipe e o EP.
- "THE DREAM CHAPTER: ETERNITY" - TOMORROW X TOGETHER
- Uma das mais promissoras bandas de K-pop, a Tomorrow X Together, acaba de disponibilizar o mini álbum The Dream Chapter: Eternity, a terceira parte do projeto The Dream Chapter. O novo trabalho, que alcançou o topo do iTunes em 50 países no lançamento, ainda chegou acompanhado do videoclipe de Can´t You See Me, que já foi visto mais de 11 milhões de vezes. Confira o álbum e o clipe.
- "ESQUENTA SÃO JOÃO 3 - EP. 1" - LUAN ESTILIZADO
- Quem disse que não tem São João? Para homenagear a época do ano mais importante para os forrozeiros, Luan Estilizado disponibiliza o EP Esquenta São João 3. Com seu lançamento dividido em dois momentos, as primeiras quatro faixas divulgadas são Tropicana, Severina Xique Xique, Fogaréu, Ave Maria Sertaneja e Eu só quero um Xodô, que conta com versão em videoclipe, já disponível no canal do Youtube do artista. Assista o clipe e ouça o EP.
- "TEMPESTADE NUMA GOTA D'ÁGUA" - PROJOTA
- "Tempestade Numa Gota DÁgua" é o nome de novo álbum de Projota, disponível em todas as plataformas digitais, com quatro faixas. Em seu repertório, o destaque é o single Ombrim, cujo clipe é dirigido por Lázaro Ramos, que também atua no vídeo ao lado da esposa, Taís Araújo. Trata-se da primeira leva de canções que irão compor o disco completo, que conta com direção musical do próprio rapper e que será liberado em etapas até o fim do ano. Confira a primeira parte do disco e o clipe de "Ombrim".
- "BRUNO E MARRONE EM CASA" - BRUNO E MARRONE
- Com o objetivo de trazer mais leveza aos novos tempos e novas opções para o público, a Universal Music lança uma coletânea digital da dupla. Composta de 20 canções, o álbum tem hits como "Choram as Rosas" e gravações com participações especiais como: "Surto de Amor", com Jorge e Mateus, e "Você me Trocou", com Chitãozinho e Xororó. Confira.