Erasure, Frejat e Jorge Aragão nos lançamentos da semana #39

A segunda semana de junho chega com alguns nomes novos e o retorno de artistas consagrados como Erasure e Jorge Aragão, com um single cada, e Frejat, com um álbum. O sambista, por sinal, traz na canção um assunto sério: o feminicídio.
Regravações também marcam os lançamentos como "Fulminante", com Karinah e Mumuzinho, e "Androginismo", com Almério. Confira a lista de músicas da semana e atualize a playlist.
SINGLES
- "FULMINANTE" - KARINAH E MUMUZINHO
- A regravação do sucesso de Mumuzinho veio para lançar a carreira de Karinah. Registro do ano passado, o clipe mostra o show gravado no Píer Mauá, no Rio. Esse dia foi muito especial para mim e não via a hora de compartilhar alguns momentos com meus fãs e admiradores, fala Karinah. Confira essa versão do sucesso de Mumuzinho.
- "ANDROGINISMO" - ALMÉRIO
- Lançado pela Biscoito Fino, o single antecipa a chegada do CD/DVD do cantor Almério, Desempena VIVO, gravado no Teatro de Santa Isabel, no Recife (previsto para ser lançado no começo de julho). A canção é da dupla Kleiton & Kledir, que fez parte do repertório do grupo Almôndegas, banda gaúcha dos anos 70. Confira a nova roupagem da canção.
- "CASA" - CÉSAR LACERDA E NINA FERNANDES
- Casa parece ter sido feita sob encomenda para os períodos de isolamento. A realidade da quarentena transformou a vida de todos, e a letra desta canção, escrita há três anos, sintetiza o significado simbólico do momento: e já tem nome o nosso acaso: Casa. O registro desta faixa, que tem influências que vão da bossa-soul de Marcos Valle ao indie gringo de Sufjan Stevens, mostra o encanto harmonioso da união das belas vozes de César e Nina.
- "VEM CÁ" - MALÍA
- Malía encerra o ciclo do álbum "Escuta" (2019) com "Vem Cá". Composta por Malía, a faixa Vem Cá tem produção de Maurício Pacheco e é uma balada romântica, gravada em voz e piano. Essa música celebra o fim de um ciclo. Assim, eu quero dizer oficialmente que estou trabalhando em coisas novas e vocês não têm ideia do que vem por aí, conta a cantora. Vale lembrar que o vídeo foi feito em 2018 e só lançado agora.
- "NOVA TV" - MAHMUNDI
- A cantora, compositora e produtora Mahmundi lança o clipe de Nova TV, single do disco "Mundo Novo". Dirigido por Bruno Mazzilli, o vídeo revela um dia na rotina da cantora, dentro de casa, misturando animações e filtros, em referência às paisagens
- "FACETIME" - MICAEL
- Inspirado nas histórias de casais que se falam através da chamada de vídeo, o cantor e ator lança "Facetime", um pop com R&B. "A ideia da música, melodia e letra surgiu durante um banho. Aquela chamada de vídeo antes de dormir que instiga positivamente e que dá uma aquecida na relação é boa demais! Quem nunca fez chamada de vídeo bem íntima?", disse Micael. Confira.
- "TUA RUIVINHA" - CABRERA FEAT. LUDMILLA E JOEY MONTANA
- Após o lançamento do Tucky Tucky com Jerry Smith e Jowell & Randy, Cabrera apresenta o segundo single do seu projeto autoral "Cabrera Conéxion". O uruguaio misturou sua essência latina com a voz de Ludmilla e os versos de Joey. O disco, que ainda será lançato, terá parcerias com Claudia Leitte, Cynthia Luz, Lucas Lucco, entre outros. Enquanto não fica pronto, confira "Tua Ruivinha".
- "SOGRA" - DILSINHO FEAT. HENRIQUE E JULIANO
- Dilsinho vem divulgando, semanalmente, vídeos que fazem parte do projeto Open House, gravado em Recife/PE, no final de dezembro de 2019. O audiovisual contou com participações de Thiaguinho, Atitude 67, Marco e Henrique e Juliano. Essa última parceria foi na faixa Sogra, segunda a ser trabalhada no projeto. Confira a mistura do pagode do rapaz com o sertanejo da dupla.
- "NINGUÉM VALE DOR E DESPEDIDA" - JORGE ARAGÃO
- Composição de Jorge Aragão, Mauro Jr. e Xande de Pilares, o novo single de Jorge Aragão traz como temática o feminicídio. Falando sobre respeito e valorização da vida da mulher, a mensagem de conscientização chega numa boa hora. "Vamos combinar, o amor até pode morrer, não você em seu lugar / Única e primeira opção tem que ser tua vida e ávida / Odeia apanhar homem que brinca de bater / Mata mas não quer morrer", diz trecho da canção.
- "HEY NOW (THINK I GOT A FEELING)" - ERASURE
- O duo de synthpop mais famoso está de volta com um single inédito. Hey Now (Think I Got A Feeling) abre as portas para o próximo álbum do grupo "The Neon". O disco terá 10 faixas e tem previsão de sair dia 21 de agosto de 2020. Enquanto não chega, confira a nova música.
- "RIDE" - LENNY KRAVITZ
- Lenny Kravitz lançou o clipe para a balada "Ride", lançada em 2018 com o disco "Raise Vibration". O vídeo mostra Lenny com uma modelo em diversas paisagens pela Europa. Confira o vídeo e a canção cheia de riffs típicos do norte-americano.
- "VOCÊ PRA SEMPRE EM MIM" - TIAGO IORC
- Tiago Iorc tirou do baú seu mais novo lançamento. Escrita na adolescência, "Você pra sempre em mim" tem uma vibe intimista no melhor estilo voz e violão. "Foi a primeira música que eu escrevi, ainda na adolescência, e tem algo de muito puro, de muita sinceridade que aquele Tiago adolescente deixou registrado nessa música, que sempre me emociona toda vez que lembro", diz Iorc. Confira!
ÁLBUNS E EPs
- "ESQUENTA SÃO JOÃO 3" - LUAN ESTILIZADO
- Luan Estilizado deu início a mais uma edição do seu projeto "Esquenta São João" com o lançamento do terceiro EP festivo, com 10 faixas. Trazendo músicas icônicas para reviver e relembrar o período festivo junino, o cantor não hesitou em regravar canções de grandes nomes como Rastapé e Limão com Mel. Entre as faixas, estão as memoráveis Eu Só Quero Um Xodó e Anjo Querubim, que serão carros-chefes desse projeto.
- "AO REDOR DO PRECIPÍCIO" - FREJAT
- Frejat se aventura novamente em um álbum de inéditas após anos lançando singles. "Um dia, lendo o jornal, percebi que os artistas que estavam fazendo como eu, lançando apenas singles, nada tinham a ver com o meu perfil ou do meu público", ressalta Frejat. Assim, ele resgatou faixas compostas com vários parceiros que estavam adormecidas no estágio de rascunho e apresenta "Ao Redor do Precipício". Com 13 faixas, "Ao Redor do Precipício" passeia por diferentes sonoridades e ritmos, e já conta com três faixas lançadas, "Amar Um Pouco Mais", "Cartas e Versos" e "Pergunta Urgente".
- "VIVA KIDS VOL. 2" - THALÍA
- Thalía volta a apostar nas crianças. A cantora lança Viva Kids 2, um novo álbum cheio de cores, muita diversão e músicas inéditas dedicado especialmente às crianças. Ao contrário da primeira edição, Viva Kids Vol. 2 é um disco com 15 músicas completamente inéditas compostas pela própria Thalía e Marcela De La Garza e produzidas por Armando Ávila. Todas as canções contam histórias encorajadoras e contam com sons emocionantes, para acompanhar as crianças em suas aventuras diárias. Confira.