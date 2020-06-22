John Legend, Marisa Monte e Beyoncé nos lançamentos da semana #41

Capa do disco "Bigger Love", de John Legend Crédito: Instagram/@johnlegend

A última semana fechada de junho conta com ótimos lançamentos. Românticas, em ritmo junino ou mesmo para alegrar a festa, as canções chegam para atualizar a playlist com sucesso.

Entre os destaques de disco temos "Bigger Love", de John Legend, "Rough and Rowdy Ways", de Bob Dylan, "Arraiá da Veveta", de Ivete Sangalo", e "Look For The Good", de Jason Mraz. Na parte de singles, as canções de Beyoncé, Donatto, MC Bianca e Luan Santana.

Mérito ainda para a parceria entre Gabriel O Pensador, Gabz e Ponto de Equilíbrio, com uma canção repleta de protesto, além do projeto Cinephonia de Marisa Monte, que resgata registros guardados da carreira da cantora. Confira abaixo a seleção do Divirta-se.

SINGLES

"BLACK PARADE" - BEYONCÉ

Beyoncé aproveitou o fim de semana de comemoração da emancipação dos escravos nos EUA para lançar de surpresa "Black Parade". A canção é a primeira inédita desde o lançamento da trilha sonora de O Rei Leão, batizada como The Gift. Feliz Juneteenth neste fim de semana! Espero que continuemos compartilhando alegria e celebrando uns aos outros, mesmo em meio a luta. Por favor, continuem se lembrando de nossa beleza, força e poder. Ser preto é o seu ativismo. A excelência preta é uma forma de protesto. Alegria preta é um nosso direito, escreveu a cantora em suas redes sociais.

"EU SÓ ME FAÇO DE BOBO" - MC DU BLACK



MC Du Black convida 2F para seu novo single, Eu só me faço de bobo. "É uma música que pode ser colocada de várias formas, pois a frase já diz tudo. Você deixa a pessoa achar que está abafando, por cima da carne seca e mal sabe ela que está "cutucando o leão com a vara curta'", explica Du Black sobre o lançamento. Confira a canção do rapper que flerta com o funk na canção.

"CONFIA EM MIM" - DONATTO FEAT. LAUANA PRADO



Conhecido por suas colaborações com nomes como Anitta, Ludmilla, Lexa e Buchecha, o jovem Donatto lança mais uma música romântica. "Confia em Mim" chega com parceria de Lauana Prado, envolvento a melodia sertaneja no pop do rapaz. O clipe, feito durante a quarentena, conta com a participação especial dos atores Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari, que também fazem par romântico na vida real. Confira a música.

"PARA COM ISSO" - ANA CLARA



Encerrando o projeto Bate-Bola, a sambista Ana Clara apresenta Para com isso. A canção, gravada em voz e violão, é a última numa pegada mais intimista. Composta por Prateado, Douglas Raphael e Umberto Tavares, a faixa é um pedido romântico e doce para uma segunda chance de amar. "Bate-Bola" teve como objetivo apresentar faixas inéditas ao público que serão regravadas no próximo DVD da artista. Além de "Para Com Isso", foram gravadas "Sem Você Não Dá", "Um Amor Para Durar", "Nego do Céu", "Quando Fiz Amor com Você" e "Se é Saudade ou Amor".

"ASAS" - LUAN SANTANA



Apresentada na live de sucesso na TV Globo, "Asas" ganhou um videoclipe extraído da famosa live. E a canção já chega como hit. Nem bem foi lançada, e a música já conta com quase 8 milhões de views. De autoria de Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, "Asas" é vista como um marco para Luan. A partir desta faixa, vi que eu vivo o melhor momento da minha carreira e, mesmo em meio a pandemia, prometo oferecer sempre novidades. Asas, com este sugestivo titulo, é o que me fez alçar grandes voos na vida e na arte", conta o artista. Assista.

"TIEMPO PA OLVIDAR" - ABRAHAM MATEO FEAT. BECKY G



Os apaixonados por ritmos latinos vão curtir a nova música do espanhol Abraham Mateo. Ele flerta com o pop de Becky G em "Tiempo Pa Olvidar", que faz parte do álbum Sigo A Lo Mío. Becky G traz à musica a sensualidade e o flow que lhe são tão característicos, juntamente com o frescor e a elegância de Abraham Mateo, um dos artistas mais completos da música latina, formando uma dupla verdadeiramente explosiva. COnfira.

"VAMO AÍ" - GABRIEL O PENSADOR FEAT. PONTO DE EQUILÍBRIO E GABZ



O rap de Gabriel O Pensador se mistura ao reggae do Ponto de Equilíbrio e ao pop de Gabz, resultando em "Vamo Aí". A canção é cheia de força e uma ótima mensagem de combate ao racismo. O clipe, por sinal, é repleto de imagens forte que marcaram a história, como a morte de George Floyd e manifestações. Confira.

"CONTA DE LUZ" - CALCINHA PRETA FEAT. WESLEY SAFADÃO



Quem gosta de forró eletrônico, vai curtir o lançamento do Calcinha Preta. Com participação de Wesley Safadão, "Conta de Luz" fala da dor de tentar esquecer alguém uma vez que o boleto vem com o nome da pessoa amada. Confira a canção que faz parte do DVD de 25 anos da banda.

"GUERRA E PAZ" - JOTA QUEST



No ano em que celebra 25 anos de trajetória, banda Jota Quest libera Guerra e Paz, segunda faixa inédita lançada durante a pandemia, dando continuidade à série de lançamentos que farão parte de seu 9º álbum de estúdio. Com groove dançante, riffs de violão e ambiências eletrônicas, Guerra e Paz faz contraponto poético entre saudade e desejo, usando como pano de fundo, um tórrido romance, interrompido por eventual apocalipse. Confira.

"CARA-METADE" - MC BIANCA



Depois do sucesso Tudo no Sigilo, MC Bianca lança Cara-Metade, canção com potencial de hit nas festinhas. "Achei a música muito a minha cara, muito dançante, e estou muito feliz com essa parceria. O clipe está muito lindo e tenho certeza que a música vai vir com tudo, comemora Bianca. Confira.

ÁLBUNS E EPs

"TE LEVAR" - NANNO. V



Direto da Baixada Fluminense, o cantor e compositor Nanno. V apresenta seu EP de estreia. "Te levar" dá nome ao trabalho e à música de trabalho, que apresenta bem Nanno como uma das promessas da música pop. O som de Nanno é uma mistura de pop com o rap, R&B e até mesmo o samba. O compilado ainda conta com "Chapadona", "Cinderela" e "Mau Mau", esta última apresentada no início do ano. Confira o trabalho do rapaz.

"A CULPA É DO MEU SIGNO" - DAY



Com influências de emo, rock, pop e letras autobiográficas, a cantora estreia seu novo EP, A Culpa É do Meu Signo. Geminiana nata, ela usou suas experiências para compor o trabalho bem intimista. O EP conta com cinco canções: Geminiana, que já soma mais de 4 milhões de streams, Jurei Que Não ia falar de amor, que ganhou um clipe dirigido por Edu Pimenta e será a nova música de trabalho da cantora, Paradoxal, Metamorfose e O Que Você Contradiz. Confira o trabalho que tem como referências cantoras pop como Avril Lavigne e Taylor Swift.

"LOOK FOR THE GOOD" - JASON MRAZ



Quem estava com saudade da voz suave e o som solar de Jason Mraz pode comemorar. O cantor apresenta o álbum "Look For The Good", cujo lucro será doado a várias organizações sem fins lucrativos. Envolvido no reggae, o disco de 12 faixas traz participações da atriz / comediante Tiffany Haddish, do ícone do reggae Sister Carol, e a mensagem de sempre fazer o bem. Confira.

"BIGGER LOVE" - JOHN LEGEND



Focado na força do amor, John Legend apresenta "Bigger Love". O álbum de 16 faixas reúne pop-soul alegre ("Bigger Love, I Do, Wild), R&B exuberante, sensual e maduro (U Move I Move, Slow Cooker, Favorite Place), o ritmo inspirado de um hip-hop hipnótico (Ooh Laa, Actions) e as baladas intensas que são um marco do seu trabalho (Conversations in the Dark, Never Break). O início com "Ooh La" já mostra bem a pegada R&B e pop do disco. Confira essa obra inspiradora.

"PIXOTE SUNSET 2"



Comemorando o sucesso de suas lives, o grupo Pixote, sob o comando de Dodô, Tiola e Thiaguinho, lança o EP "Pixote Sunset 2". O projeto é resultado da segunda live realizada pelo grupo no YouTube, e tem como objetivo levar alegria e entretenimento para quem está em casa. São quatro faixas, incluindo medleys de sucessos que acompanham o grupo há 27 anos, como Cartão Postal, Mande um Sinal, Nem de Graça, Saudade Arregaça, entre muitos outros. Confira.

"ARRAIÁ DA VEVETA" - IVETE SANGALO



Em comemoração ao mês de festas juninas, Ivete sangalo lança um EP recheado de forró e regravações. Com nove faixas, o EP abre com Pau de Arara, seguido de Eu Só Quero um Xodó e Esperando na Janela. Ivete também apresenta versões de O Chevette da Menina, Dona da Minha Cabeça e Chorando e Cantando. O Arraiá da Veveta ainda conta com as canções Taxi Lunar e Vem Meu Amor. O EP termina em grande estilo, com um medley de Flor do Reggae/Mega Beijo. Curta e faça a festa em casa.

"HOTEL TAPES (1996)" - MARISA MONTE

Marisa Monte apresenta um trabalho inédito e cheio de lembranças. São 10 faixas inéditas de músicas que antes só estavam registradas em vídeos ou fitas k7. Tudo remasterizado e embalado para os fãs. O disco faz parte do projeto Cinephonia, uma página interativa, onde todos os arquivos da carreira da cantora foram catalogados e apresentados para os fãs. O lançamento do catálogo está sendo feito em três fases (11/06, 19/06 e 26/06), começou com Memórias 2001  Ao Vivo e segue agora com Hotel Tapes (1996)  Ao Vivo.