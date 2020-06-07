Coronavírus: ES registra 832 mortes e 19,6 mil casos confirmados

Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Com 26 óbitos a mais nas últimas 24 horas, o Espírito Santo já soma 832 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde deste domingo (07).

As novas informações indicam que o Espírito Santo já registrou 19.619 casos confirmados da Covid-19, 669 a mais em apenas um dia.

Um total de 10.535 pacientes já conseguiram vencer a doença, de acordo com a Sesa, 277 a mais que o balanço divulgado no sábado (06). A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,24%. Até o momento, 58.333 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

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A Capital Vitória é a cidade capixaba com maior número de registros da Covid-19, com 3.508 casos. Em seguida, aparece Vila Velha (3.470), Serra (3.344), Cariacica (2564) e Cachoeiro de Itapemirim (573). A Serra, no entanto, é a cidade do Espírito Santo com mais mortos por coronavírus: 202 pessoas do município já perderam a vida para a doença. Vila Velha já registrou 145 mortes por Covid-19 e Vitória, 126 óbitos.

Jardim Camburi, em Vitória, ainda é o bairro com mais casos de coronavírus com, até então, 450 confirmações da doença. Logo depois, aparece Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, respectivamente com 411 e 301 casos.

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