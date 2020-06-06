Mesmo após recorde de mortes por coronavírus, praias ficam cheias no ES

Curva da Jurema lotada durante pedido de isolamento social Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta percorreu as praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em A reportagem dapercorreu as praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha ; e a Curva da Jurema, em Vitória. Em todas elas havia pessoas fazendo exercícios no calçadão ou tomando sol na areia.

Capixabas usaram os calçadões para fazer atividades físicas. Alguns sem máscaras Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Guarda Municipal de Vitória atuou nas praias, orientando os banhistas a voltar para casa e distribuindo máscaras para aqueles que não estavam com a proteção.

O prefeito da Capital, Luciano Rezende, acompanhou a ação dos guardas municipais na manhã deste sábado (6) e foi cobrado nas redes sociais para tomar medidas mais duras contra quem não cumpre as regras do isolamento social, em vez de distribuir máscara.

Nossa ação tem como objetivo trabalhar a conscientização das pessoa para cumprirem a quarentena para que o município não passe da categoria de risco alto para risco extremo. A nossa luta é para que não se chegue a esse ponto. Se isso ocorrer, medidas severas poderão ser tomadas, ressalta o prefeito.

Ele também afirma que a campanha de conscientização será intensificada e que a guarda vai continuar a distribuir as máscaras nas ruas, orla, unidades de saúde, pronto atendimentos, entre outras.

Quanto maior o isolamento social, mais rápido a vida volta para o novo normal, que não será como antes. Os dados oficiais são de 5 a 10 vezes menores do que a realidade. O Brasil é o país que menos testa no mundo e não se preparou para isso. O que tentamos fazer é conversar com a população para que entendam a importância de usar máscaras e fazer o isolamento social para evitar o contágio, afirma.

Cerca de 50% da população de Vitória está fazendo o isolamento social, segundo o prefeito.

ISOLAMENTO SOCIAL

Guarda Municipal de Vitória circula nas praias pedindo para as pessoas ficarem em casa neste sábado (6) Crédito: Reprodução/Twitter @LucianoRezende

"Temos feito apelos durante esses três meses, para que seja cumprido o isolamento, mas parte das pessoas não se convencem. Sabemos que quando tomarmos decisões de risco extremo, também termos que fazer mais cobranças para cada indivíduo. O isolamento também depende da responsabilidade individual", afirmou.

Especialistas em saúde apontam que o ideal para combater o coronavírus é que 70% das pessoas ficassem em casa. No Espírito Santo, o percentual de isolamento tem ficado longe disso. O Estado colocou como meta que ao menos 55% cumpram com a medida, o que também não está ocorrendo. Último dado sobre a média de isolamento no Espírito Santo, de acordo com o Painel Covid-19, era de 45,9%, registrado na quinta-feira (4).

Durante os finais de semana, os dados mostram que o isolamento chega próximo do ideal. No sábado passado (30) a taxa chegou a 52%, enquanto no último domingo (31) ficou em 55%. Segundo o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que tem feito este levantamento junto a operadoras de celular, o Estado tem se aproximado do período mais crítico de contágio e é preciso redobrar os cuidados.

"Com o avançar da curva epidemiológica, a gente precisa redobrar a atenção e cumprir as medidas de proteção à saúde, fazer o uso da máscara, evitar de ir à rua, aumentar o isolamento, para que a gente possa diminuir o número de casos, sobretudo agora no mês de junho. Nos finais de semana ficamos próximos da média, mas durante a semana é preciso que o capixaba dê uma contribuição maior", destaca.