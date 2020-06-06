Mesmo após recorde de mortes por coronavírus, praias ficam cheias no ES

Na última sexta-feira (5) o Espírito Santo registrou o novo recorde de contaminados e mortes pelo novo coronavírus, com 1.586 casos confirmados e 53 mortes em 24 horas, mais de dois óbitos por hora. Mesmo assim, neste sábado (6), muitos capixabas optaram por ir às praias durante a manhã.
A reportagem da TV Gazeta percorreu as praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha; e a Curva da Jurema, em Vitória. Em todas elas havia pessoas fazendo exercícios no calçadão ou tomando sol na areia.
A Guarda Municipal de Vitória atuou nas praias, orientando os banhistas a voltar para casa e distribuindo máscaras para aqueles que não estavam com a proteção.
O prefeito da Capital, Luciano Rezende, acompanhou a ação dos guardas municipais na manhã deste sábado (6) e foi cobrado nas redes sociais para tomar medidas mais duras contra quem não cumpre as regras do isolamento social, em vez de distribuir máscara.
Nossa ação tem como objetivo trabalhar a conscientização das pessoa para cumprirem a quarentena para que o município não passe da categoria de risco alto para risco extremo. A nossa luta é para que não se chegue a esse ponto. Se isso ocorrer, medidas severas poderão ser tomadas, ressalta o prefeito.
Ele também afirma que a campanha de conscientização será intensificada e que a guarda vai continuar a distribuir as máscaras nas ruas, orla, unidades de saúde, pronto atendimentos, entre outras.
Quanto maior o isolamento social, mais rápido a vida volta para o novo normal, que não será como antes. Os dados oficiais são de 5 a 10 vezes menores do que a realidade. O Brasil é o país que menos testa no mundo e não se preparou para isso. O que tentamos fazer é conversar com a população para que entendam a importância de usar máscaras e fazer o isolamento social para evitar o contágio, afirma.
Cerca de 50% da população de Vitória está fazendo o isolamento social, segundo o prefeito.
ISOLAMENTO SOCIAL
O cumprimento do isolamento social tem sido um dos principais desafios do governo estadual durante a pandemia. Na última sexta, o governador Renato Casagrande (PSB) voltou a pedir para que as pessoas fiquem em casa, se possível, e desabafou sobre a grande quantidade de capixabas que têm ignorado as medidas.
"Temos feito apelos durante esses três meses, para que seja cumprido o isolamento, mas parte das pessoas não se convencem. Sabemos que quando tomarmos decisões de risco extremo, também termos que fazer mais cobranças para cada indivíduo. O isolamento também depende da responsabilidade individual", afirmou.
Especialistas em saúde apontam que o ideal para combater o coronavírus é que 70% das pessoas ficassem em casa. No Espírito Santo, o percentual de isolamento tem ficado longe disso. O Estado colocou como meta que ao menos 55% cumpram com a medida, o que também não está ocorrendo. Último dado sobre a média de isolamento no Espírito Santo, de acordo com o Painel Covid-19, era de 45,9%, registrado na quinta-feira (4).
Durante os finais de semana, os dados mostram que o isolamento chega próximo do ideal. No sábado passado (30) a taxa chegou a 52%, enquanto no último domingo (31) ficou em 55%. Segundo o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que tem feito este levantamento junto a operadoras de celular, o Estado tem se aproximado do período mais crítico de contágio e é preciso redobrar os cuidados.
"Com o avançar da curva epidemiológica, a gente precisa redobrar a atenção e cumprir as medidas de proteção à saúde, fazer o uso da máscara, evitar de ir à rua, aumentar o isolamento, para que a gente possa diminuir o número de casos, sobretudo agora no mês de junho. Nos finais de semana ficamos próximos da média, mas durante a semana é preciso que o capixaba dê uma contribuição maior", destaca.
Com informações da TV Gazeta.