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Pandemia

Casagrande sobre isolamento: 'Meses insistindo e não se convencem'

Governador Renato Casagrande voltou a criticar a baixa adesão dos capixabas ao isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 20:03

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:03

Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5)
Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução
A cada pronunciamento desde o início da pandemia, o governador Renato Casagrande faz o mesmo pedido:  que os capixabas cumpram o isolamento social.  E não foi diferente na noite desta sexta-feira (05). 
"Temos feito apelos, durante esses três meses, para que seja cumprido o isolamento, mas parte das pessoas não se convencem. Sabemos que quando tomarmos decisões de risco extremo, também teremos que fazer mais cobranças para cada indivíduo. O isolamento também depende da responsabilidade individual",  ressaltou Casagrande.
O lazer, na visão de Casagrande, é o que pode e deve ser sacrificado para que minimizar os efeitos da pandemia no comércio. "Se quisermos conciliar um pouco de atividade econômica com o atendimento no sistema de saúde, é preciso abrir mão de alguma coisa. Se uma parte da sociedade não quer abrir mão do lazer, quem vai sofrer é a atividade econômica. A matriz de risco não permite que você tenha uma vida normal", afirmou.
O isolamento é um dos fatores que colaboram para os resultados da matriz de risco, principal recurso usado para apontar as diretrizes do governo quanto à pandemia. 
O governador também criticou o descumprimento do isolamento social sem necessidade. "Não é quem depende de renda mínima que tem descumprindo o isolamento. O isolamento é de responsabilidade de todos. Vemos pessoas  fazendo esporte coletivo nas praias, indo para as montanhas e passeando. Não queremos que as pessoas estejam na rua. Se tiver que ir, é bate e volta e cumprindo todas as medidas de segurança", enfatizou.  

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