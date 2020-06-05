Casagrande sobre isolamento: 'Meses insistindo e não se convencem'

Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução

A cada pronunciamento desde o início da pandemia, o governador Renato Casagrande faz o mesmo pedido: que os capixabas cumpram o isolamento social . E não foi diferente na noite desta sexta-feira (05).

"Temos feito apelos, durante esses três meses, para que seja cumprido o isolamento, mas parte das pessoas não se convencem. Sabemos que quando tomarmos decisões de risco extremo, também teremos que fazer mais cobranças para cada indivíduo. O isolamento também depende da responsabilidade individual", ressaltou Casagrande.

O lazer, na visão de Casagrande, é o que pode e deve ser sacrificado para que minimizar os efeitos da pandemia no comércio. "Se quisermos conciliar um pouco de atividade econômica com o atendimento no sistema de saúde, é preciso abrir mão de alguma coisa. Se uma parte da sociedade não quer abrir mão do lazer, quem vai sofrer é a atividade econômica. A matriz de risco não permite que você tenha uma vida normal", afirmou.

O isolamento é um dos fatores que colaboram para os resultados da matriz de risco, principal recurso usado para apontar as diretrizes do governo quanto à pandemia.