ES abre 100 novos leitos de UTI para Covid-19 até a próxima semana

Um total de 100 novos leitos de UTI para pacientes contaminados pelo novo coronavírus vão ser abertos pelo Estado até a próxima semana. Trinta deles vão ser disponibilizados no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, uma das principais unidades de atendimento para a doença. E se não houver falta de outros equipamentos, o governador Renato Casagrande estima chegar a 800 leitos para Covid-19.
De acordo com Casagrande, isto foi possível com a chegada, nesta semana, de mais 100 respiradores vindos da Itália. Ele destacou que o Estado aguarda a chegada de novos equipamentos até o mês de julho, o que continuará permitindo a abertura de mais leitos para pacientes em estado grave e que dependem do equipamento para respirar. O nosso esforço para comprar respiradores deu certo, assinala.
Ele destacou, no entanto, que a abertura de leitos esbarra em outras dificuldades: profissionais de saúde e insumos. Respirador é uma parte do leito de UTI. Precisamos ainda de outros equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. É um limitador, pondera.
Atualmente o Estado possui 570 leitos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19, dos quais 484 estavam ocupados até a tarde desta sexta-feira (05). Casagrande estima que possa chegar a 800. Nós estamos rompendo nosso limite todos os dias. Os respiradores que ainda receberemos nos dão uma certa segurança. E se não faltar nenhum medicamento nesse tempo, poderemos chegar em torno de 800 leitos de UTI para a Covid".
Ao todo, até julho, o Estado já terá um total de 734 equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Os últimos são equipamentos mais simples, destinados ao tratamento de pacientes com outras doenças ou ainda utilizados na remoção de pacientes em estado mais grave.
HOSPITAIS
Em paralelo, segundo o governador, estão sendo realizadas ampliações em todos os hospitais públicos do Estado visando o atendimento aos pacientes de Covid-19. Faremos ampliação provisória para leitos de isolamento em Barra de São Francisco, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro e em São Mateus, no roberto Silvares. Já fizemos isso no Sílvio Avidos, em Colatina. Estamos com diversos hospitais abrindo serviços novos e isso, com certeza, representa muito mais do que 10 hospitais de campanha".
CONFIRA A QUANTIDADE DE APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS
- Italianos - são 350 respiradores. Deste, 60 foram entregues em 17 de maio; 100 chegaram em 3 de junho; outros 90 serão entregues em junho; e 100 chegam em julho
- Indústria nacional - o governo estadual comprou 110 respiradores: 50 já foram entregues; 6 chegam em 29 de maio; 34 na segunda quinzena de junho; e 20 serão entregues em julho
- Equipamentos simples - 135 ventiladores para serem utilizados em serviços simples, nos cuidados avançados de pacientes com outras doenças e na remoção de pacientes graves
- Ministério da Saúde - Já enviou 10 respiradores
- Doação - Segundo a Sesa, 30 equipamentos vieram de doação
- Hospital Jayme Santos Neves - comprou 99 respiradores, já implantados