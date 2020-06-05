ES abre 100 novos leitos de UTI para Covid-19 até a próxima semana

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

De acordo com Casagrande, isto foi possível com a chegada, nesta semana, de mais 100 respiradores vindos da Itália. Ele destacou que o Estado aguarda a chegada de novos equipamentos até o mês de julho, o que continuará permitindo a abertura de mais leitos para pacientes em estado grave e que dependem do equipamento para respirar. O nosso esforço para comprar respiradores deu certo, assinala.

Ele destacou, no entanto, que a abertura de leitos esbarra em outras dificuldades: profissionais de saúde e insumos. Respirador é uma parte do leito de UTI. Precisamos ainda de outros equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. É um limitador, pondera.

Atualmente o Estado possui 570 leitos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19, dos quais 484 estavam ocupados até a tarde desta sexta-feira (05). Casagrande estima que possa chegar a 800. Nós estamos rompendo nosso limite todos os dias. Os respiradores que ainda receberemos nos dão uma certa segurança. E se não faltar nenhum medicamento nesse tempo, poderemos chegar em torno de 800 leitos de UTI para a Covid".

Ao todo, até julho, o Estado já terá um total de 734 equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Os últimos são equipamentos mais simples, destinados ao tratamento de pacientes com outras doenças ou ainda utilizados na remoção de pacientes em estado mais grave.

HOSPITAIS

Em paralelo, segundo o governador, estão sendo realizadas ampliações em todos os hospitais públicos do Estado visando o atendimento aos pacientes de Covid-19. Faremos ampliação provisória para leitos de isolamento em Barra de São Francisco, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro e em São Mateus, no roberto Silvares. Já fizemos isso no Sílvio Avidos, em Colatina. Estamos com diversos hospitais abrindo serviços novos e isso, com certeza, representa muito mais do que 10 hospitais de campanha".

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