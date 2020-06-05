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Coronavírus

ES abre 100 novos leitos de UTI para Covid-19 até a próxima semana

A chegada de novos respiradores, segundo o  governador Renato Casagrande, permitiu a abertura de novos espaços para tratamento de pacientes em estado mais grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 19:48

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:48

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Um total de 100 novos leitos de UTI para pacientes contaminados pelo novo coronavírus vão ser abertos pelo Estado até a próxima semana. Trinta deles vão ser disponibilizados no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, uma das principais unidades de atendimento para a doença. E se não houver falta de outros equipamentos, o governador Renato Casagrande estima chegar a 800 leitos para Covid-19.
De acordo com Casagrande, isto foi possível com a chegada, nesta semana, de mais 100 respiradores vindos da Itália. Ele destacou que o Estado aguarda a chegada de novos equipamentos até o mês de julho, o que continuará permitindo a abertura de mais leitos para pacientes em estado grave e que dependem do equipamento para respirar. O nosso esforço para comprar respiradores deu certo, assinala.
Ele destacou, no entanto, que a abertura de leitos esbarra em outras dificuldades: profissionais de saúde e insumos. Respirador é uma parte do leito de UTI. Precisamos ainda de outros equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. É um limitador, pondera.
Atualmente o Estado possui 570 leitos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19, dos quais 484 estavam ocupados até a tarde desta sexta-feira (05). Casagrande estima que possa chegar a 800. Nós estamos rompendo nosso limite todos os dias. Os respiradores que ainda receberemos nos dão uma certa segurança. E se não faltar nenhum medicamento nesse tempo, poderemos chegar em torno de 800 leitos de UTI para a Covid".
Ao todo, até julho, o Estado já terá um total de 734 equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Os últimos são equipamentos mais simples, destinados ao tratamento de pacientes com outras doenças ou ainda utilizados na remoção de pacientes em estado mais grave.

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HOSPITAIS

Em paralelo, segundo o governador, estão sendo realizadas ampliações em todos os hospitais públicos do Estado visando o atendimento aos pacientes de Covid-19. Faremos ampliação provisória para leitos de isolamento em Barra de São Francisco, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro e em São Mateus, no roberto Silvares. Já fizemos isso no Sílvio Avidos, em Colatina. Estamos com diversos hospitais abrindo serviços novos e isso, com certeza, representa muito mais do que 10 hospitais de campanha".

CONFIRA A QUANTIDADE DE APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS

  • Italianos - são 350 respiradores. Deste, 60 foram entregues em 17 de maio; 100 chegaram em 3 de junho; outros 90 serão entregues em junho; e 100 chegam em julho
  • Indústria nacional - o governo estadual comprou 110 respiradores: 50 já foram entregues; 6 chegam em 29 de maio; 34 na segunda quinzena de junho; e 20 serão entregues em julho
  • Equipamentos simples - 135 ventiladores para serem utilizados em serviços simples, nos cuidados avançados de pacientes com outras doenças e na remoção de pacientes graves
  • Ministério da Saúde - Já enviou  10 respiradores
  • Doação - Segundo a Sesa, 30 equipamentos vieram de doação
  • Hospital Jayme Santos Neves - comprou 99 respiradores, já implantados

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