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Mais leitos

ES recebe mais 100 respiradores para pacientes com Covid-19

Os equipamentos são italianos e vão reforçar a ampliação de leitos de UTI para o tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 18:14

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:14

ES recebe mais 100 respiradores para pacientes com Covid-19
Chegaram ao Estado, na tarde desta quarta-feira (03), mais 100 novos respiradores vindos da Itália. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Os novos equipamentos vão permitir a ampliação do número de leitos de UTIs para pacientes contaminados pelo novo coronavírus.
Ao todo, até julho, o Estado já terá  um total de 734 equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Os últimos são equipamentos mais simples, destinados ao tratamento de pacientes com outras doenças ou ainda utilizados na remoção de pacientes em estado mais grave.
*Anteriormente havia a informação de que  o Estado teria um total de 1.204 equipamentos (respiradores e ventiladores),  mas os números foram atualizados pela Sesa para 734. (Atualização feita em 05.06.2020)
São estes equipamentos que permitem ao Estado promover a ampliação de leitos nos hospitais públicos. Hoje, o Espírito Santo conta com 572 leitos de UTI destinados a tratamento de pacientes com a Covid-19, dos quais 473 estão ocupados. Uma taxa de ocupação que chega a 82,69%.
Apesar da ampliação dos leitos, Casagrande ressaltou que o mais importante em relação a esta doença e a manutenção do isolamento social, uma vez que ela ainda não conta com vacina. Sempre vale lembrar que cada um precisa fazer sua parte seguindo as recomendações de isolamento e distanciamento social, pois só isso garante a vida neste momento de pandemia., assinalou.

CONFIRA A QUANTIDADE DE APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS

  • Italianos - são 350 respiradores. Deste, 60 foram entregues em 17 de maio; 100 chegaram em 3 de junho; outros 90 serão entregues em junho; e 100 chegam em julho
  • Indústria nacional - o governo estadual comprou 110 respiradores: 50 já foram entregues; 6 chegam em 29 de maio; 34 na segunda quinzena de junho; e 20 serão entregues em julho
  • Equipamentos simples - 135 ventiladores para serem utilizados em serviços simples, nos cuidados avançados de pacientes com outras doenças e na remoção de pacientes graves
  • Ministério da Saúde - Já enviou  10 respiradores
  • Doação - Segundo a Sesa, 30 equipamentos vieram de doação
  • Hospital Jayme Santos Neves - comprou 99 respiradores, já implantados

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