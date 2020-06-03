Your browser does not support the audio element. ES recebe mais 100 respiradores para pacientes com Covid-19

Chegaram ao Estado, na tarde desta quarta-feira (03), mais 100 novos respiradores vindos da Itália. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Os novos equipamentos vão permitir a ampliação do número de leitos de UTIs para pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

Ao todo, até julho, o Estado já terá um total de 734 equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Os últimos são equipamentos mais simples, destinados ao tratamento de pacientes com outras doenças ou ainda utilizados na remoção de pacientes em estado mais grave.

*Anteriormente havia a informação de que o Estado teria um total de 1.204 equipamentos (respiradores e ventiladores), mas os números foram atualizados pela Sesa para 734. (Atualização feita em 05.06.2020)

São estes equipamentos que permitem ao Estado promover a ampliação de leitos nos hospitais públicos. Hoje, o Espírito Santo conta com 572 leitos de UTI destinados a tratamento de pacientes com a Covid-19, dos quais 473 estão ocupados. Uma taxa de ocupação que chega a 82,69%.

Apesar da ampliação dos leitos, Casagrande ressaltou que o mais importante em relação a esta doença e a manutenção do isolamento social, uma vez que ela ainda não conta com vacina. Sempre vale lembrar que cada um precisa fazer sua parte seguindo as recomendações de isolamento e distanciamento social, pois só isso garante a vida neste momento de pandemia., assinalou.

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