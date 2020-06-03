Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES registra 34 mortes por coronavírus em 24h e passa de 16 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde,  o Estado bateu outro recorde com  970 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 16:35

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:35

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo já registrou 698 mortes por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 34 óbitos foram registrados em apenas um dia. Na tarde desta quarta-feira (03), as informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam  16.121 casos, sendo que 970  foram contabilizados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de  8.798 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,33%. Até o momento,  52.702 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.887 casos, seguido por Vitória (2.864), Vila Velha (2.812) e Cariacica (2.122). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 390 pessoas infectadas.

PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Empresários fazem apelo para sociedade capixaba aumentar o isolamento

"Teremos 22 a 33 óbitos por dia", diz secretário de Saúde do ES

Com Covid-19, mãe de Casagrande recebe alta de hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados