Empresários fazem apelo para sociedade capixaba aumentar o isolamento

A mensagem deve ser: só saia para fazer o que é essencial. Os serviços estão disponíveis e isso ajuda a acabar com aquela sensação de escassez, evitando que as pessoas optem por fazer estoque porque têm o receio de que não vai ter acesso depois. É uma forma de criar um novo normal. Os serviços estão funcionando e seguindo os protocolos, com regras de segurança. Eles estarem acessíveis é importante. Por exemplo, se eu preciso ir à farmácia, eu faço a aquisição do que preciso e volto para dentro de casa. Ainda não foi necessário no Estado um cerceamento do direito de ir e vir.s Esse esclarecimento é que a gente quer que a sociedade tenha. Afinal, o comércio fechado mais tempo começaria a demitir. Porque já não tem o que fazer com o empregado. A empresa já adiantou férias, agora, está segurando quem é do grupo de risco. Quem não é do grupo de risco está em uma escala de trabalho menor para haver menos aglomeração do transporte público, por exemplo. Quando o Estado traz a abertura gradativa, em horários menores, ele garante que não vão faltar produtos de higiene, de vestuário, de manutenção para um eletrodoméstico importante da casa, como um fogão, mas traz o recado de que isso deve ser aproveitado com parcimônia para que não seja preciso fechar os estabelecimentos. Daqui para frente, estamos estabelecendo um novo normal, e é preciso que a gente treine como isso vai funcionar, até porque devemos ficar sob efeito desse risco por mais tempo. É um novo modelo de vida que a gente não imaginava. Por isso, não vejo a mensagem como contraditória. Precisamos estabelecer um novo normal em que devemos ter acesso a tudo, mas que a sociedade deve tomar todos os cuidados de higienização e usar com parcimônia.