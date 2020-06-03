Com Covid-19, mãe de Casagrande recebe alta de hospital

"Amanhã (quinta-feira) também devo encerrar meu ciclo de 14 dias de contágio e estar em melhores condições a partir da sexta-feira (5). Vamos continuar nossas reuniões por videoconferência. Agradeço a todos que manifestaram carinho pela recuperação minha e da minha esposa. A alta da minha mãe, para nós, é uma vitória. Minha esposa está lá recebendo minha mãe agora. Para nós é um dia de alegria, mas sei que muita gente está sofrendo, muitos estão tristes e perdendo amigos e familiares. Espero que todos compreendam a necessidade de mudar nossos comportamentos. Temos que ter responsabilidade conosco e com as outras pessoas também", afirmou o governador.