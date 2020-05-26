Três servidores próximos a Casagrande foram colocados em quarentena

Palácio Anchieta: servidores ficarão em isolamento por 14 dias Crédito: Setur

Os cargos dos servidores não serão informados a pedido do governo do Estado, para evitar exposição dos profissionais. Eles vão cumprir os 14 dias de quarentena, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), antes de retomar as atividades.

Nésio publicou em suas redes que, apesar do encontro, não teve contato físico com o governador, que os dois usaram máscaras e fizeram a higienização das mãos com álcool em gel. Ele afirmou que não sentiu nenhum sintoma da Covid-19 e que, por isso, não fará o teste para a doença, já que o protocolo é recomendar os exames apenas para aqueles que apresentem os sinais de contaminação.

Além dele, também estiveram com Casagrande a diretora do hospital, Kátia Ieda Cosseti; o subsecretário de regulação, controle e avaliação da Saúde, Gleikson Barbosa; e a subsecretária em assistência em Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles também estão assintomáticos e devem continuar trabalhando normalmente.