Racha no PSL do ES: líder do partido renuncia à liderança na Assembleia

Delegado Danilo Bahiense renunciou a posição de líder partidário na Assembleia Legislativa Crédito: Marcelo Prest

A eleição municipal de 2020 e o novo tabuleiro do PSL estadual, hoje comandado por Alexandre Quintino e não mais por Amarildo Lovato, já provocam reações no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo . Até então líder do partido na Casa, o deputado estadual Danilo Bahiense renunciou à posição. Ele alegou, durante a sessão virtual desta segunda-feira (25), ter sido preterido na disputa pela Prefeitura de Vila Velha.

O parlamentar afirmou que após ser confirmado, em janeiro deste ano, como pré-candidato a prefeito da cidade, foi informado, em março, pela imprensa, que a legenda lançaria Lovato em seu lugar.

Bahiense narrou fatos que ocorreram desde sua eleição, em 2018, e que o levaram a optar pela renúncia ao cargo. De acordo com ele, no dia 16 de março foi enviado um ofício ao partido, que passava por mudanças na diretoria , questionando se teria legenda para sua candidatura a prefeito. Sem resposta, o deputado resolveu preparar um novo documento e foi até a Assembleia, no dia 25, para tentar conversar com o novo presidente do partido no Estado e seu colega de bancada, Alexandre Quintino. Quintino, ainda segundo Bahiense, não o recebeu.

O parlamentar afirma que obteve, como resposta, um ofício assinado por Amarildo Lovato, que já não era mais presidente do PSL, com data do dia 16 que dizia: "Serão respeitadas a autonomia e soberania da Executiva e convenções municipais em todas as decisões referentes ao pleito de 2020". No mesmo dia, Bahiense disse ter sido informado, pela imprensa e sem qualquer comunicado oficial, de que Lovato seria a aposta para a candidatura à Prefeitura de Vila Velha.

A Gazeta. A troca teria sido feita pelo fato de Bahiense ter "manifestado interesse de sair da sigla, por conta da nova direção". A sigla confirmou o nome de Lovato como pré-candidato para a reportagem de. A troca teria sido feita pelo fato de Bahiense ter "manifestado interesse de sair da sigla, por conta da nova direção".

"No dia 30 de março, enviamos um ofício para o presidente do partido pedindo que nos desligasse da sigla por justa causa, já que nenhum contato foi feito comigo, nenhum ofício ou ligação, entendemos que fui discriminado e seria uma persona non grata no partido", relatou. Quintino, de acordo com o parlamentar, teria esperado o dia 2 de abril, prazo limite para filiação de quem quisesse ser candidato nas eleições de 2020, para enviar um ofício dizendo que, após conversa com a liderança nacional da sigla, ficou decidido que devido à pandemia do novo coronavírus não seria possível enviar uma resposta.

Bahiense afirma que ficou clara a intenção do PSL de que ele perdesse o prazo e não conseguisse se filiar a outro partido para concorrer à Prefeitura de Vila Velha. "Me mandaram um ofício pra dizer que não poderiam me mandar um ofício com uma reposta?", questionou. O delegado, então, terminou sua fala dizendo: "Consta na pauta que eu represento o PSL em virtude da idade, gostaria de deixar claro que eu não represento o PSL e, acredito, o PSL não me representa. Por isso quero registrar minha renúncia."

"PARTIDO DE ESQUERDA"

Os deputados Capitão Assumção (Patriotas) e Torino Marques (PSL) também criticaram a sigla e o presidente Alexandre Quintino, afirmando que houve uma mudança na ideologia do partido e que o PSL, no Estado, estaria se tornando "um partido de esquerda". Torino Marques chegou a dizer que só está na sigla devido à legislação, que não permite a desfiliação sem justa causa. Se trocar de legenda sem autorização da Justiça Eleitoral, o parlamentar pode perder o mandato.

O partido era dirigido por Amarildo Lovato, que deixou o cargo por determinação do líder nacional da sigla, o deputado federal Luciano Bivar. A cadeira foi ocupada por Alexandre Quintino, no dia 17 de março deste ano. Em seu último ato como presidente, Lovato assinou a expulsão de Assumção da sigla , que se filiou ao Patriotas e pode ser candidato à Prefeitura de Vitória pela legenda.