Assessores da Assembleia do ES atuam como advogados particulares de deputados

Deputados estaduais Carlos Von, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, Hércules Silveira, Hudson Leal, Iriny Lopes, Marcelo Santos, Rafael Favato, Torino Marques e Vandinho Leite Crédito: Montagem/A Gazeta ES

Pelo menos dez assessores parlamentares e servidores da Assembleia Legislativa atuaram nos últimos anos como advogados dos deputados estaduais do Espírito Santo em processos judiciais de cunho pessoal ou em questionamentos sobre a atividade legislativa. Entre os casos, há ação de inventário e partilha de herança, de cobrança de contratos, de pedido de indenização, de contrato de locação de imóvel, de crimes contra a honra, entre outros.

Especialistas consultados pela reportagem afirmam que a prática pode configurar improbidade administrativa, pelo uso de servidores públicos para fins pessoais. Os deputados alegam ter pago eles mesmos as despesas dos advogados, e, em alguns casos, que o trabalho realizado faz parte do assessoramento parlamentar.

(Após a publicação da matéria, no dia 21 de maio, a reportagem teve acesso a mais um caso, do deputado Hércules Silveira, que foi incluído no texto).

No processo, o órgão pediu a apuração para verificar se houve a atuação indevida do agente público em seu horário de trabalho, o que configuraria a irregularidade. O Ministério Público afirmou que a investigação trata da "indevida utilização de serviços de um agente público, para fins pessoais", afirmando que não interessa se existe relação com o mandato parlamentar e que apura a "indevida atuação de um agente público em seu horário de trabalho".

Já a defesa do deputado alega que os processos têm relação com o mandato parlamentar e que o assessor está agindo de acordo com os regulamentos da Assembleia e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A denúncia ainda não foi recebida pela Justiça.

A atuação de servidores públicos  tanto efetivos ou comissionados  como advogados, não é proibida pela lei, conforme analisaram especialistas, desde que essa advocacia seja remunerada e não configure nenhum tipo de troca de favores. Mas caso haja o uso do assessor para um "serviço particular", enquadra-se em uma das hipóteses dos atos que causam prejuízo ao erário, vedadas na Lei de Improbidade Administrativa.

"Se uma autoridade utiliza os servidores públicos para trabalharem para suas questões pessoais, e for em seu horário de trabalho, ou com o uso da estrutura pública, como os computadores, está se apropriando de quadros do funcionalismo para a realização de um serviço que não diz respeito ao Estado, o que é considerado uma vantagem indevida", explica o professor de Direito Administrativo e doutorando, Raphael Abad.

Além do caso envolvendo Majeski, A Gazeta identificou outras situações em que servidores da Assembleia atuaram como advogados para parlamentares. A reportagem questionou os gabinetes dos deputados estaduais sobre a atuação dos advogados. Não há registro de denúncia formuladas pelo MPES sobre os demais casos.

VEJA QUAIS FORAM OS CASOS E O QUE DIZEM OS DEPUTADOS:

Carlos Von (Avante)



Há seis processos na Justiça em que o servidor Leonardo Souza Braga, que é subcoordenador do gabinete do deputado, atua como seu advogado. Leonardo trabalha no gabinete desde 2019, e as ações são de 2020. Ele é autor de ações por crime contra a honra, interpelação judicial e de notificação para explicações.



A assessoria do deputado respondeu que não vislumbra impedimentos para que o advogado Leonardo Braga atue em defesa do "cidadão" Carlos Von e receba seus honorários advocatícios de maneira independente ao trabalho na assessoria do deputado. Afirmou também que o assessor cumpre rigorosamente sua carga horária no gabinete e não trabalha em regime de dedicação exclusiva. "Informamos que, por medidas preventivas, o advogado citado deixou de representar o deputado em suas demandas privadas", completou.

Euclério Sampaio (DEM)



Possui uma ação judicial para tratar de um imóvel, ajuizada em dezembro de 2014, na qual o advogado é Sergio de Souza Freitas, servidor que era subcoordenador do gabinete do deputado até aquele mês. E, em seguida, passou a atuar na Comissão de Finanças, que hoje é presidida por Euclério.



O deputado negou que exista irregularidade, pois o servidor cumpre rigorosamente o horário de trabalho e, durante o tempo de serviço, desempenha atividades estritamente relacionadas às suas atribuições, não havendo sequer subordinação com o parlamentar.



"Entre eles há, apenas, excelente relação e reconhecimento da competência enquanto profissional. O deputado não monitora as atividades do servidor indicado, sobretudo as realizadas em horário não coincidente com o de expediente." Afirmou ainda que os dois mantiveram uma relação estritamente profissional, privada, devidamente remunerada e sem qualquer relação com a administração pública.

Possui uma ação judicial para tratar de um imóvel, ajuizada em dezembro de 2014, na qual o advogado é Sergio de Souza Freitas, servidor que era subcoordenador do gabinete do deputado até aquele mês. E, em seguida, passou a atuar na Comissão de Finanças, que hoje é presidida por Euclério.O deputado negou que exista irregularidade, pois o servidor cumpre rigorosamente o horário de trabalho e, durante o tempo de serviço, desempenha atividades estritamente relacionadas às suas atribuições, não havendo sequer subordinação com o parlamentar."Entre eles há, apenas, excelente relação e reconhecimento da competência enquanto profissional. O deputado não monitora as atividades do servidor indicado, sobretudo as realizadas em horário não coincidente com o de expediente." Afirmou ainda que os dois mantiveram uma relação estritamente profissional, privada, devidamente remunerada e sem qualquer relação com a administração pública.

Fabrício Gandini (Cidadania)



Ingressou com uma ação judicial em 2019 pelo crime de difamação, movida pelo servidor Sergio Murilo França de Souza Filho, que tem o cargo de técnico júnior de seu gabinete.



A assessoria do deputado afirma que a ação trata-se de um queixa-crime de uma fake news por difamação, na tentativa de desqualificar o mandato do deputado. Diante da gravidade da situação, optou-se pelo serviço jurídico por questão de confiança. "Cabe ainda ressaltar que o servidor em questão cumpre suas atribuições de trabalho regularmente e que os serviços advocatícios foram devidamente pagos e recibados, não gerando assim irregularidades, pois não há vedação para o exercício da advocacia neste caso."



Hércules Silveira (MDB)



O deputado entrou com uma ação em 2016 requerendo indenização por dano moral, cujo advogado é Rafael Nunes Correa, servidor da Assembleia, e que na época trabalhava no gabinete dele.



De acordo com o deputado, o processo trata de ofensas dirigidas a ele por meio de redes sociais, e o fato gerador do dano moral sofrido foi sua atuante atividade parlamentar. Declarou ainda que não houve qualquer ilegalidade.



"Sou advogado e eu mesmo assino a maioria dos documentos jurídicos, e nesta ação específica não foi possível porque à época ainda não tinha certificado digital para dar entrada em processos eletrônicos, que é o caso desse processo. Agora já tenho e eu mesmo faço, e em questões de natureza da minha vida privada possuo um advogado particular", explicou.



Hudson Leal (Republicanos)



É parte em uma ação de cobrança contra um banco, do ano de 2015, na qual sua advogada é Maria Cláudia Barros Pereira, que atuou como servidora no cargo de técnico sênior de gabinete naquele ano. O processo teve início em 21 de janeiro de 2015 e ela foi admitida no gabinete em 06 de fevereiro do mesmo ano.



O deputado respondeu que a ação é de cunho pessoal, e as tratativas administrativas entre o banco e a advogada se iniciaram entre 2012 e 2013, quando ele ainda não era nem candidato. "A advogada não é mais servidora, pois foi exonerada há mais de 4 anos e continua até hoje como advogada do processo, e a última petição dela nos autos foi em 13/03/2020", explicou.



Iriny Lopes (PT)



Ingressou com um mandado de segurança alegando ameaça a direito parlamentar, durante a votação de uma lei, em 2019. A demanda foi ajuizada por Rogério Favoretti, servidor que exerce o cargo de coordenador geral do gabinete parlamentar da deputada.



A assessoria da deputada informou que o mandado de segurança foi subscrito por outros dois advogados, e que inclusive já foi protocolada a desistência da ação, por perda do objeto.



Questionada sobre a existência de irregularidade, por se tratar de processo contra a Fazenda Pública, avaliou que não se trata de ação contra a Assembleia Legislativa, e sim era contra um ato do presidente da Casa.



"O mandado de segurança visava corrigir um ato do presidente, considerado pela parlamentar como antijurídico, e não se configura como problema o fato do advogado do mandato ser remunerado pela Assembleia. Inclusive, a própria Assembleia, enquanto pessoa jurídica, poderia figurar no polo ativo, junto com a deputada. A ação, ao corrigir eventual ato da autoridade do presidente, preservaria neste sentido a própria instituição Assembleia Legislativa", esclareceu.



Marcelo Santos (Podemos)



O deputado é parte em uma ação de inventário e partilha, do ano de 2012, que ainda tramita, na qual o advogado é Miguel Pedro Amm Filho, servidor efetivo da Assembleia, que trabalha na Casa desde 1995 e hoje também ocupa o cargo de coordenador especial das comissões temporárias.



Em nota, o deputado informou que o servidor não guarda qualquer tipo de vínculo com o parlamentar ou com o seu gabinete, pois o setor que o mesmo encontra-se lotado não está a ele subordinado. "Marcelo Santos destaca ainda que a relação mantida com o advogado é profissional, de caráter privado, pago com recursos privados, não tendo relação com administração pública, em especial, com a Assembleia Legislativa e sem qualquer vedação legal para tal."



Rafael Favatto (Patriota)



O deputado responde a uma ação que discute sobre a locação de um imóvel e, nela, é representado pela advogada Mariana Gomes Aguiar, que atua na Assembleia no cargo de assessor júnior, na Direção-Geral da Casa.



O deputado informou que a escolha da advogada se deu em razão da confiança no trabalho desenvolvido, não existindo irregularidade.



Torino Marques (PSL)



Possui uma ação judicial que trata de cumprimento de contratos, ajuizada em 2019, na qual é representado pelo servidor que atua como técnico júnior de seu gabinete, Petronio Zambrotti França Rodrigues.



Segundo o deputado, o servidor já atuou como advogado dele antes do mandato, mas não atua, de fato, no processo citado, pois quem assinou a defesa e fez a audiência foi o sócio do escritório deste servidor.



"Não houve qualquer irregularidade porque é uma relação contratual particular do deputado com o escritório, e não seu assessor, e há contrato de honorários realizado."

Possui uma ação judicial que trata de cumprimento de contratos, ajuizada em 2019, na qual é representado pelo servidor que atua como técnico júnior de seu gabinete, Petronio Zambrotti França Rodrigues.Segundo o deputado, o servidor já atuou como advogado dele antes do mandato, mas não atua, de fato, no processo citado, pois quem assinou a defesa e fez a audiência foi o sócio do escritório deste servidor."Não houve qualquer irregularidade porque é uma relação contratual particular do deputado com o escritório, e não seu assessor, e há contrato de honorários realizado."

Vandinho Leite (PSDB)



Ingressou com ação judicial em 2019 para pedir a anulação da lei da reforma da Previdência, alegando ilegalidades na tramitação. O advogado da causa é Marcello Pinto Rodrigues, servidor que atua no cargo de coordenador-geral do gabinete do deputado.



Segundo o deputado, a atuação do assessor no processo ocorreu por considerar sua formação e por ter verificado o erro ocorrido no trâmite legislativo, que prejudicou milhares de servidores estaduais. "A função da assessoria parlamentar, entre outras, é de me assessorar legislativamente e judicialmente, contra qualquer irregularidade no exercício do mandato", afirmou o deputado.

Ingressou com ação judicial em 2019 para pedir a anulação da lei da reforma da Previdência, alegando ilegalidades na tramitação. O advogado da causa é Marcello Pinto Rodrigues, servidor que atua no cargo de coordenador-geral do gabinete do deputado.Segundo o deputado, a atuação do assessor no processo ocorreu por considerar sua formação e por ter verificado o erro ocorrido no trâmite legislativo, que prejudicou milhares de servidores estaduais. "A função da assessoria parlamentar, entre outras, é de me assessorar legislativamente e judicialmente, contra qualquer irregularidade no exercício do mandato", afirmou o deputado.

ANÁLISE

O professor e mestre em Direito Alessandro Dantas pontua que é possível que um servidor de um órgão preste serviços de advogado para as autoridades, alegando a relação de confiança existente. "Porém, se ficar configurado que não houve pagamento sobre os serviços prestados pessoalmente ao parlamentar, e que o cargo está sendo usado indiretamente para que seu chefe obtenha outros benefícios indevidamente, poderia existir ilegalidade", afirma.

A comprovação pode ser feita com a análise do contrato de advocacia entre o contratante e o contratado, a verificação de emissão de nota fiscal e da entrada daquela receita na contabilidade.

O Estatuto da Advocacia proíbe várias categorias de servidores de atuar como advogado, como aqueles que atuam em funções de direção nos órgãos da administração pública, militares, policiais, procuradores-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos, por exemplo. Servidores também são impedidos de exercer a advocacia contra a Fazenda Pública, ou seja, contra o Estado.

Além disso, a resolução que trata sobre os servidores da Assembleia, dispõe que eles devem cumprir jornada normal de trabalho "de oito horas diárias para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, exigindo-se do ocupante dedicação integral ao serviço".