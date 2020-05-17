Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta e Tribunal de Justiça: equilíbrio das contas públicas depende de corte de despesas Crédito: Reprodução

Com essas medidas, ainda assim é necessário o corte de mais cerca de R$ 651 milhões do orçamento, para compensar a projeção de redução da receita, de acordo com o governador. Casagrande espera que esse montante seja proveniente de restrições dos outros Poderes e instituições. "Ainda teremos que chegar até R$ 3,4 bilhões. Estamos conversando com outros Poderes para saber o que podem dar de contribuição", disse, neste sábado.

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz aguardar contribuição dos Poderes sobre cortes de gastos

O secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti, afirmou, neste sábado, que não sabia se uma nova reunião estava marcada. "Vamos continuar conversando com os Poderes, negociando e apresentando números", completou.

O QUE DIZEM OS PODERES

Questionados na última quinta sobre as propostas de contingenciamento, os Poderes e as instituições do Espírito Santo afirmaram que estão finalizando seus estudos sobre os cortes.

O Tribunal de Contas afirmou que estará apto a apresentar seu relatório em qualquer data que seja marcada a reunião.

A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, disse que novas medidas vão depender do que for apresentado pelo Poder Executivo em futuras reuniões, tendo a definição do valor da ajuda recebida do governo federal e do percentual concreto da queda de arrecadação.