Reunião entre Poderes do ES para discutir cortes fica sem nova data

Palácio Anchieta: governo iria comandar reunião com todos os chefes de Poderes para discutir cortes Crédito: Setur/Governo do ES

No entanto, segundo a assessoria do governo, alguns Poderes ainda estão solicitando dados e informações para fazer as novas projeções e, por conta disso, a reunião só será realizada quando todos tiverem as conclusões firmadas.

Na reunião anterior, os Poderes afirmaram que desde o início da pandemia já têm adotado medidas de contenção de gastos e já estavam em dificuldade para propor novos cortes. Mesmo assim, o pacto fechado no encontro era de que cada um iria reduzir mais as despesas . A ideia inicial seria de que os cortes estivessem no patamar dos R$ 3,4 bilhões que o Estado vai deixar de arrecadar em 2020.

Outro fator que pode impactar as contas é o projeto de ajuda financeira da União aos Estados e municípios, que aguarda sanção presidencial, e prevê um repasse de R$ 712 milhões ao Espírito Santo pela perda de ICMS, e R$ 161 milhões para investimentos em saúde. O texto também congela os salários de servidores e proíbe novas contratações.

O QUE DIZEM OS PODERES

Até o momento, as instituições do Espírito Santo afirmaram que estão finalizando seus estudos sobre os cortes. O governo do Estado declarou que as medidas a serem aplicadas pelo Poder Executivo estão sendo ajustadas.

O Tribunal de Contas afirmou que estará apto a apresentar seu relatório em qualquer data que seja marcada a reunião.

A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, disse que novas medidas vão depender do que for apresentado pelo Poder Executivo em futuras reuniões, tendo a definição do valor da ajuda recebida do governo federal e do percentual concreto da queda de arrecadação.