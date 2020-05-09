Ato publicado nesta sexta-feira foi assinado pelo presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. TJES corta diárias e renegocia aluguéis para reduzir despesas

Para reduzir os gastos públicos durante a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai cortar diárias e renegociar contratos e aluguéis. As medidas fazem parte de um plano de contingenciamento de despesas adotado pelo Judiciário nesta sexta-feira (08).

As ações foram publicadas em um Ato Normativo no Diário Oficial da Instituição. Na publicação, o presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, elenca entre os motivos que apontam para a necessidade da redução de despesas "os efeitos causados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), os cenários projetam retração ainda maior na economia com reflexos negativos na arrecadação de impostos e taxas, impactando os orçamentos públicos e, por consequência, o orçamento do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo".

Entre as medidas listadas no plano de contingenciamento estão suspensão da concessão de diárias e passagens aéreas - com exceção de casos que exijam a presença de um agente do Judiciário - e do início de novas obras, reformas e investimentos.

Contratos e aluguéis também deverão ser renegociados pelo Judiciário. De acordo com a publicação, a meta de redução é de no mínimo 30% (trinta por cento) do valor da locação. Em caso de recusa por parte do locador, o ato autoriza os gestores das unidades a buscarem outros imóveis com as mesmas características.

APAGAR A LUZ E DESLIGAR O AR-CONDICIONADO AO SAIR

No que se refere à racionalização de gastos, o Judiciário estabelece a redução de 25% do consumo de energia elétrica, água, correios e materiais de almoxarifado nos Fóruns do Estado em relação a 2019. As medidas que deverão ser adotas incluem:

desligamento das luminárias internas quando a luz natural for suficiente;

desligamento das luminárias dos gabinetes e salas quando não utilizados;

desligamento dos aparelhos de ar-condicionado quando da não utilização do ambiente;

desligamento dos computadores e impressoras nos intervalos intrajornada e ao final do expediente diário;

evitar a impressão de e-mail, matérias, artigos ou jurisprudência da internet, salvo se essencial para a instrução dos feitos;

utilizar corretor ortográfico do editor de texto e proceder à leitura prévia na tela do computador, para evitar reimpressões e desperdício de papel, tonner e fotocondutor;

utilizar a opção de impressão frente/verso, aproveitando ambas as faces da folha de papel;

evitar impressão de certidões disponíveis no sistema;

utilizar as impressoras em modo econômico;

demais medidas a serem eventualmente encaminhadas pelas unidades administrativas ou judiciais deste PJES, inclusive pelo Núcleo Socioambiental.

Os resultados alcançados pelo corte de despesas no Judiciário deverão ser informados por cada unidade à Secretaria Geral do TJES por meio de um relatório, no prazo máximo de 45 dias após a publicação do plano de contingenciamento.

"PACTO" PARA A REDUÇÃO DE DESPESAS