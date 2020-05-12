Presidente da Assembleia recua e atividades presenciais permanecem suspensas

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), anunciou no final da sessão virtual desta terça-feira (12) que após conversas com o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do ES, autoridades da saúde e com deputados estaduais, as atividades presenciais da Casa permanecerão suspensas na próxima semana. Análises serão feitas semanalmente para decidir a data em que será iniciada a volta gradual do expediente presencial.
A decisão se difere do que foi dito pelo presidente na sessão desta segunda-feira (11), em que a volta gradual chegou a ser anunciada para a próxima semana. "De ontem pra hoje isso foi muito debatido. Essa é uma casa democrática e isso tem que ser debatido de forma de democrática", disse Erick Musso.
De acordo com o parlamentar, a nova decisão levou em consideração a curva ascendente de casos de Covid-19 no Estado e o número alto de mortos registrados nos últimos dias. "Estou tendo a cautela de que, na semana que vem, a gente permaneça em sessões online e em trabalho remoto. Semana a semana nós vamos avaliando", finalizou.
O expediente presencial da Assembleia Legislativa foi suspenso no dia 23 de março, e as sessões virtuais foram inciadas a partir do dia 27 daquele mês, medida tomada para conter a transmissão do novo coronavírus. A decisão pela manutenção das atividades remotas foi elogiada pelos deputados, que consideraram não ser o momento de retornar a normalidade.