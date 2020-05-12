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Permanece remoto

Presidente da Assembleia recua e atividades presenciais permanecem suspensas

Decisão da volta gradual havia sido anunciada na sessão virtual desta segunda-feira (11), mas após debates Erick Musso (Republicanos)  decidiu manter atividades remotas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 19:01

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 19:01

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
Atividades permanecerão remotas, reabertura voltará a ser discutida posteriormente Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), anunciou no final da sessão virtual desta terça-feira (12) que após conversas com o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do ES, autoridades da saúde e com deputados estaduais, as atividades presenciais da Casa permanecerão suspensas na próxima semana. Análises serão feitas semanalmente para decidir a data em que será iniciada a volta gradual do expediente presencial.
A decisão se difere do que foi dito pelo presidente na sessão desta segunda-feira (11), em que a volta gradual chegou a ser anunciada para a próxima semana. "De ontem pra hoje isso foi muito debatido. Essa é uma casa democrática e isso tem que ser debatido de forma de democrática", disse Erick Musso.
De acordo com o parlamentar, a nova decisão levou em consideração a curva ascendente de casos de Covid-19 no Estado e o número alto de mortos registrados nos últimos dias. "Estou tendo a cautela de que, na semana que vem, a gente permaneça em sessões online e em trabalho remoto. Semana a semana nós vamos avaliando", finalizou.

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O expediente presencial da Assembleia Legislativa foi suspenso no dia 23 de março, e as sessões virtuais foram inciadas a partir do dia 27 daquele mês, medida tomada para conter a transmissão do novo coronavírus. A decisão pela manutenção das atividades remotas foi elogiada pelos deputados, que consideraram não ser o momento de retornar a normalidade.

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