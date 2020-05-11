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Leonel Ximenes

Presidente da Assembleia do ES homenageia João Neiva com foto de Ibiraçu

Foto nas redes sociais de Erick Musso trazia igreja do município vizinho; depois do equívoco, ele acertou e publicou a imagem de uma igreja no interior da cidade homenageada

Públicado em 

11 mai 2020 às 13:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem de Erick homenageando João Neiva com foto da igreja de São Marcos, em Ibiraçu
A postagem de Erick homenageando João Neiva com foto da igreja de São Marcos, em Ibiraçu Crédito: Reprodução do Facebook
A intenção até que foi nobre, mas o resultado… O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), publicou hoje em suas redes sociais uma bela foto em homenagem ao aniversário de João Neiva. O problema é que a imagem é da igreja de Ibiraçu, município do qual foi emancipado João Neiva.
A igreja da foto postada por Erick é a matriz de São Marcos, na sede de Ibiraçu. A de João Neiva é dedicada a São José.  Mas ainda bem que um é apóstolo e o outro o pai de Jesus. Não vão ficar chateados com o lapso do devoto deputado. 
Certamente alertado pelos seus seguidores, o presidente da Assembleia depois corrigiu sua postagem e publicou a foto  da igreja de Santo Antônio, que fica em Demétrio Ribeiro, distrito de João Neiva. E postou uma mensagem carinhosa à cidade.
“E é claro que não esqueceríamos João Neiva! Município onde, no início do século XX, o então deputado federal baiano João Augusto Neiva lutou para conseguir a instalação da Estrada de Ferro Diamantina, pertencente à Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas. Em 1906, então, surge a estação ferroviária. O idealizador da construção da Estrada de Ferro Diamantina, Pedro Nolasco, para homenagear o deputado baiano, deu à estação o nome de João Neiva. É em torno da estação que surgiu o município de João Neiva. Parabéns, João Neiva!

ASSEMBLEIA DIVULGA NOTA SOBRE A POSTAGEM

Em nota, o gabinete Erick Musso admite que , "por um erro de edição,  trocou a imagem da igreja de Santo Antônio, da comunidade de Demétrio Ribeiro, em João Neiva. (...) Por esse erro, já corrigido, a assessoria pede sinceras desculpas".

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Em tempo: Erick Musso também postou em suas redes sociais homenagens a Águia Branca e Alto Rio Novo, que também estão aniversariando neste 11 de maio. Não consta que tenha errado na mensagens alusivas a essas duas cidades. A coluna, a propósito, se junta ao presidente da Ales nas justas homenagens às cidades aniversariantes de hoje. Parabéns!
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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