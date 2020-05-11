Presidente da Assembleia do ES homenageia João Neiva com foto de Ibiraçu

A postagem de Erick homenageando João Neiva com foto da igreja de São Marcos, em Ibiraçu Crédito: Reprodução do Facebook

A igreja da foto postada por Erick é a matriz de São Marcos, na sede de Ibiraçu. A de João Neiva é dedicada a São José. Mas ainda bem que um é apóstolo e o outro o pai de Jesus. Não vão ficar chateados com o lapso do devoto deputado.

Certamente alertado pelos seus seguidores, o presidente da Assembleia depois corrigiu sua postagem e publicou a foto da igreja de Santo Antônio, que fica em Demétrio Ribeiro, distrito de João Neiva. E postou uma mensagem carinhosa à cidade.

“E é claro que não esqueceríamos João Neiva! Município onde, no início do século XX, o então deputado federal baiano João Augusto Neiva lutou para conseguir a instalação da Estrada de Ferro Diamantina, pertencente à Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas. Em 1906, então, surge a estação ferroviária. O idealizador da construção da Estrada de Ferro Diamantina, Pedro Nolasco, para homenagear o deputado baiano, deu à estação o nome de João Neiva. É em torno da estação que surgiu o município de João Neiva. Parabéns, João Neiva!

ASSEMBLEIA DIVULGA NOTA SOBRE A POSTAGEM

Em nota, o gabinete Erick Musso admite que , "por um erro de edição, trocou a imagem da igreja de Santo Antônio, da comunidade de Demétrio Ribeiro, em João Neiva. (...) Por esse erro, já corrigido, a assessoria pede sinceras desculpas".