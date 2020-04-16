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Pandemia

Prefeitura de João Neiva confirma primeiro caso de Covid-19

De acordo com o Executivo, o paciente é morador do Centro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:52

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:52

Prefeitura de João Neiva abre editais de seleção para a área da educação
Prefeitura de João Neiva  Crédito: Divulgação
A cidade de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (16). O caso já consta no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente infectado é do sexo masculino, morador do Centro da cidade. Ainda segundo a prefeitura, ele está em isolamento em um hospital, apresentando quadro estável. A prefeitura não informou a idade nem a unidade em que o paciente está internado. 

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Os familiares desse paciente também estão em isolamento e sendo monitorados pelo município. A prefeitura destacou ainda que dos dois casos suspeitos na cidade, nenhum tem relação com esse infectado. 
Em comunicado, publicado nas redes sociais, a Prefeitura de João Neiva afirmou que o isolamento social ainda é o melhor remédio para combater o avanço do coronavírus.

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