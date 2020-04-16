Prefeitura de João Neiva confirma primeiro caso de Covid-19

Prefeitura de João Neiva Crédito: Divulgação

A cidade de João Neiva , no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus . A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (16). O caso já consta no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente infectado é do sexo masculino, morador do Centro da cidade. Ainda segundo a prefeitura, ele está em isolamento em um hospital, apresentando quadro estável. A prefeitura não informou a idade nem a unidade em que o paciente está internado.

Os familiares desse paciente também estão em isolamento e sendo monitorados pelo município. A prefeitura destacou ainda que dos dois casos suspeitos na cidade, nenhum tem relação com esse infectado.