Uso de máscara passa a ser obrigatório em Ibiraçu e Aracruz

Cidade de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Os municípios de Ibiraçu Aracruz , localizados na Região Norte do Espírito Santo , começam a adotar novas medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus a partir desta segunda-feira (27). O nível de atenção aumentou após as duas cidades entrarem no grupo de risco moderado de contaminação da doença. Com isso, o uso de máscara de proteção, por exemplo, passa a ser obrigatório.

No último sábado (25), o governador Renato Casagrande anunciou novas medidas para conter o avanço da doença no Estado. As ações são implementadas de acordo com o Mapa de Gestão de Risco que reúne dados mais recentes dos casos confirmados da Covid-19.

Até o momento, oito municípios estão enquadrados no grupo de risco alto de contaminação pela doença, 14 cidades com risco moderado e 56 seguem com risco baixo. As medidas valem até o dia 3 de maio, quando será realizada uma nova atualização do mapa.

Com a inclusão no grupo de risco moderado, os dois municípios precisam adotar novas medidas. A recomendação do isolamento social continua, além da abordagem de pessoas para a recomendação, o monitoramento de casos confirmados e suspeitos, e agora a exigência de uso de máscara para funcionários e clientes que circulam pelas ruas das duas cidades. Os municípios devem também realizar o escalonamento de horários de funcionamento do comércio por, no mínimo, dois turnos. A organização fica por conta de cada prefeitura.

Em uma rede social a Prefeitura de Aracruz reforçou que o uso do equipamento passará a ser obrigatório a partir desta segunda-feira (27). Esse é um ato de amor à vida e ao próximo. Cobrir boca e nariz diminui, e muito, a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, reforça o comunicado.

A cidade de Ibiraçu já registrou dois casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Os dois pacientes já são considerados clinicamente curados. Um caso é considerado suspeito e 4 foram descartados.