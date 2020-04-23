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Pandemia no ES

Coronavírus: Linhares confirma mais oito casos em 24 horas

O município passou de 25 casos positivos para 33. De acordo com a Secretaria de Saúde de Linhares, os novos casos confirmados estão em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 15:21

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 15:21

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Centro de Linhares em tempo de isolamento social Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou um salto nos casos confirmados do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura divulgou que mais oito pacientes estão contaminados com a Covid-19. Em 24 horas, o município passou de 25 casos positivos para 33. Os novos casos ainda não foram publicados no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Prefeitura, os oito novos pacientes que testaram positivo são moradores dos bairros Interlagos (1), Araçá (3), Jardim Laguna (2), Japira (1) e Santa Cruz (1).
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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Todos os novos casos confirmados estão em isolamento domiciliar e são acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares.
Ainda segundo a Prefeitura, dos 33 casos confirmados em Linhares, 10 casos são de pacientes curados clinicamente. Um óbito  também foi registrado no município.

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