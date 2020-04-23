Coronavírus: Linhares confirma mais oito casos em 24 horas

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou um salto nos casos confirmados do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura divulgou que mais oito pacientes estão contaminados com a Covid-19. Em 24 horas, o município passou de 25 casos positivos para 33. Os novos casos ainda não foram publicados no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Prefeitura, os oito novos pacientes que testaram positivo são moradores dos bairros Interlagos (1), Araçá (3), Jardim Laguna (2), Japira (1) e Santa Cruz (1).
Todos os novos casos confirmados estão em isolamento domiciliar e são acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares.
Ainda segundo a Prefeitura, dos 33 casos confirmados em Linhares, 10 casos são de pacientes curados clinicamente. Um óbito também foi registrado no município.