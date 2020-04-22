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Comércio de Linhares volta a funcionar com distribuição de máscaras

Os estabelecimentos precisam  providenciar máscaras de proteção para funcionários e exigir o uso dos equipamentos pelos clientes. Prefeitura fez a distribuição dos produtos nas ruas do Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 20:28

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 20:28

Comércio de Linhares volta a funcionar com distribuição de máscaras nas ruas do Centro
Comércio voltou a funcionar com distribuição de máscaras nas ruas do Centro Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Comércio de Linhares volta a funcionar com distribuição de máscaras
As atividades do comércio foram retomadas nesta quarta-feira (22) , em Linhares, Norte do Espírito Santo. No município as ruas ficaram movimentadas, mesmo com a decisão da prefeitura de fazer uma escala para o funcionamento dos estabelecimentos. O Executivo distribuiu máscaras para as pessoas que passaram pelo Centro da cidade.
A decisão de retornar às atividades comerciais em Linhares foi adotada seguindo a recomendação do Governo do Estado, já que a cidade foi classificada com nível de risco baixo, no mapeamento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Com o novo decreto da Prefeitura de Linhares, os estabelecimentos comerciais passam a funcionar dois horários em esquema de escala: alguns das 8h às 13h e outros das 13h às 18h, com exceção de algumas lojas que poderão abrir em horário normal, respeitando as recomendações de proteção.
Apesar da divisão no horário de funcionamento, as ruas ficam movimentadas nesta quarta-feira. Chamou a atenção uma fila gigantesca nas imediações de uma agência bancária da região central da cidade.
Para continuarem abertos, os estabelecimentos precisam ainda providenciar máscaras de proteção para funcionários e exigir o uso dos equipamentos pelos clientes.
Nesse primeiro dia de funcionamento, a prefeitura de Linhares distribuiu máscaras para a população no centro da cidade. De acordo com o Executivo, as máscaras fazem parte de uma carga de 200 mil unidades do produto. Essas máscaras  serão distribuídas para a população.

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