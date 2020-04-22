Comércio de Linhares volta a funcionar com distribuição de máscaras

Comércio voltou a funcionar com distribuição de máscaras nas ruas do Centro Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares

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As atividades do comércio foram retomadas nesta quarta-feira (22) , em Linhares, Norte do Espírito Santo. No município as ruas ficaram movimentadas, mesmo com a decisão da prefeitura de fazer uma escala para o funcionamento dos estabelecimentos. O Executivo distribuiu máscaras para as pessoas que passaram pelo Centro da cidade.

A decisão de retornar às atividades comerciais em Linhares foi adotada seguindo a recomendação do Governo do Estado, já que a cidade foi classificada com nível de risco baixo, no mapeamento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).