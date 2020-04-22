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Coronavírus no ES

Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória

A exigência do equipamento de proteção individual vigora desde segunda-feira (20), mas muitos não cumprem a determinação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 20:03

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 20:03

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Na orla de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha,  vários flagrantes de pessoas sem máscara de proteção nesta quarta-feira (22) Crédito: Carlos Alberto Silva
Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória
Para conter o ritmo de disseminação do novo coronavírus (Covid-19), uma série de novas medidas passaram a ser adotadas nesta semana no Espírito Santo. E a utilização da máscara é uma exigência para quem vai às ruas em municípios da Grande Vitória e em Alfredo Chaves porque são regiões classificadas como de risco alto de contágio da doença. Ainda assim, muitos desrespeitam a determinação do governo do Estado e estão circulando sem o equipamento de proteção individual. 
O município de Vila Velha, com maior incidência de casos de novo coronavírus no país sem contar as capitais, é um retrato do desrespeito às normas. O calçadão da Praia de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa estava bastante movimentado nesta quarta-feira (22), num momento em que ainda é recomendado o distanciamento social, e várias pessoas circulavam sem máscara, cujo uso obrigatório está em vigor desde a segunda (20).
A mesma situação foi observada na região de São Pedro e no Centro, em Vitória. Também foi registrada a utilização de máscara de maneira indevida, pendurada no pescoço, o que não confere nenhuma proteção. De toda maneira, é nítido o aumento no número de pessoas adotando o equipamento como parte de sua rotina. 

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A obrigatoriedade foi estabelecida em decreto, e por enquanto o governo trabalha com a perspectiva de conscientização da população, mas não descarta a possibilidade de passar a adotar penalidades caso as pessoas persistam em descumprir a norma. 

Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória

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