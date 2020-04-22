Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória

Na orla de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha, vários flagrantes de pessoas sem máscara de proteção nesta quarta-feira (22)

A mesma situação foi observada na região de São Pedro e no Centro, em Vitória. Também foi registrada a utilização de máscara de maneira indevida, pendurada no pescoço, o que não confere nenhuma proteção. De toda maneira, é nítido o aumento no número de pessoas adotando o equipamento como parte de sua rotina.